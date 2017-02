Si bien los últimos resultados estaban previstos por directiva y cuerpo técnico, dado el poco tiempo de pretemporada tras el Mundial de Clubes, el respaldo sigue siendo el mismo hacia el trabajo de Ricardo La Volpe, así lo externó el director deportivo del América, Ricardo Peláez.

“La decisión la tomó yo y por el momento no tengo pensado mover al técnico. Hay buena comunicación y buen ambiente. No han salido las cosas en este inicio del torneo, pero el equipo trae una inercia interesante y nos vamos a recuperar. Por la fecha que es y el puntaje que tenemos, es momento de marcar diferencia y encaminarnos. Con una victoria, nos podemos meter en una zona importante”, añadió.

Sobre Chivas, su siguiente rival, Peláez manifestó que no se trata de un partido más, aunque el América “casi siempre llegue como víctima”.

“No son tres puntos más, es un partido importante para la afición. Hemos sacado buenos resultados allá y no será la excepción. Chivas es un buen equipo, pero nosotros no solemos hablar más que en la cancha. No hemos tenido el inicio que esperábamos, podíamos preverlo, pero vamos a tratar de levantar. Casi siempre somos víctimas”, indicó.

Peláez confirmó las ausencias de los paraguayos Cecilio Domínguez y Bruno Valdés para enfrentar al Guadalajara en el Clásico Nacional. Mientras que Cecilio se recupera de una luxación en el hombro izquierdo, Valdés sigue con molestias en la rodilla y prefirió no realizar el viaje.

En esta convocatoria, tras la baja de su goleador, el técnico Ricardo Antonio La Volpe ha incluido el regreso del ecuatoriano Michael Arroyo. Una situación que, para Peláez, no tiene ninguna relación con cuestiones personales, sino de reglamento.

“Todos los jugadores son importantes, pero hay quienes están esperando su oportunidad. Lo de Michael Arroyo es otro tema: en el América, tenemos 12 extranjeros. Cuando no juega uno, dicen ya se peleó con el técnico. No es cierto. Arroyo sufrió una lesión, llevó un proceso de recuperación, jugó con la Sub 20 la semana pasada, participó en la Copa y va a jugar mañana. Son procesos, no son pleitos. El hecho de que no juegue un jugador, no quiere decir que está peleado con nadie”, explicó.

Por último, sobre los dichos de Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, respecto al interés que en alguna ocasión mostraron las Águilas por sus servicios, el directivo aclaró que “es una mentira total. Nunca, en los cinco años que tenemos en el club, los hemos buscado”.

Con información de Excélsior.