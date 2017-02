El entrenador Ignacio Beristáin ya tuvo la oportunidad de hablar con Julio César Chávez Jr. y le dejó en claro que la vocación que muestre será determinante para la preparación que tenga rumbo a su pelea con Saúl “Canelo” Álvarez, y le pueda ganar.

“Nada más le recordé que la vocación es el punto clave para hacer una buena preparación, si no lo hace es difícil”, dijo “Nacho” Beristáin, quien platicará personalmente con Julio estos días luego de hacerlo telefónicamente.

Rumbo al esperado pleito del 6 de mayo próximo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el entrenador se muestra tranquilo, pues confía en el trabajo del “Junior” y de que el preparador físico Memo Heredia le entregará físicamente bien al pugilista.

“Julio me dijo, ‘Don Nacho, véame en un video cómo estoy trabajando’, parece que está en 177 libras y también me da un poco de más confianza y me garantiza que el preparador físico me va a entregar un peleador fuerte y bien preparado”, aseguró.

A punto de partir a Inglaterra con Rey Vargas, que disputará el cetro mundial supergallo del CMB, Beristáin se muestra ilusionado con lo que pueda hacer Chávez Jr., con el que tuvo acercamientos hace dos años para entrenarlo, pero no alcanzaron un acuerdo.

“Tengo la ilusión de que podemos hacer algo. Se me hace interesante pensar que si le levantan la mano (a Julio) algunos se van a caer, la revancha es importante para los dos, van a ganar mucho dinero aparte del que están ganando, bolsas respetables, más el ‘Canelo’”.

Aunque considera que la pelea pactada en las 164.5 libras será difícil por la calidad del oponente, aseguró que el hijo de la ‘leyenda’ tiene las condiciones para salir vencedor, lo que no sería una sorpresa.

“Será difícil porque nos superan un poco más, combinaciones de golpes, es un poco más versátil arriba del ring, (pero) creo que Julio es más grande y fuerte y por ahí nos podemos colar a la victoria y que a nadie le extrañe que le podamos ganar”, concluyó.

gre