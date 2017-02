La Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó 21 ampolletas apócrifas de Avastin, adquiridas para tratamientos de quimioterapia, durante la administración del ex gobernador, Javier Duarte, hoy prófugo.

De acuerdo a la Cofepris y a la Secretaria de Salud (Ssa) ninguna de éstas 21 ampolletas fueron aplicadas a pacientes; sin embargo, se investigan dos mil 55 expedientes del Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz, donde se comprobó que a 119 adultos se le suministró dicho medicamento.

En la investigación se determinó que una de las ampolletas fue comprada a la empresa Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V., en 2010, mientras que las 20 restantes pertenecen a la empresa Oncopharma S.A. de C.V., adquiridas en 2011.

Cinco de las ampolletas fueron analizadas por Laboratorios Roche, quien determinó que “no corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo, la caja individual no corresponde a las dimensiones y áreas sin barniz, no corresponden al tipo de material, las tintas utilizadas no son las correspondientes a las guías de color, la tipografía no corresponde a las leyendas impresas, tamaño y forma; el vial no corresponde al material del casquillo, el instructivo no corresponde a las dimensiones y al número de dobleces”.

Además de establecer que las empresas que suministraban el medicamento no son sus distribuidores autorizados.

La Cofepris resaltó que ninguna de las compañías fueron localizadas en los domicilios sociales.

Con información de Excélsior.