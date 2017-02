CON MAYÚSCULAS

HAGAN SUS QUINIELAS.- El Congreso local facultó al IEEPCO a que realice todos los actos que la ley le faculta para que se realicen elecciones extraordinarias en un plazo no mayor a 90 días en los 22 municipios donde no fue posible realizar o los tribunales anularon su elección de autoridades. Así, se apresuran también los trabajos de los administradores municipales, quienes tienen la encomienda del gobernador de generar las condiciones de estabilidad en los municipios para dar paso a las elecciones de autoridades constitucionales. La Comisión de Gobernación del Congreso avaló la cuestión para en dos por tres ponerle Giorgio al bambino… Buena medida, sin duda. Aquí la cosa va a estar en saber en cuántos de esos 22 municipios se van a poder realizar nuevos comicios porque no se crean que será tan fácil. ¿Juai? Quien tripula a los ungidos administradores en tales pueblos, se va a encargar de encomendar se propicien las condiciones para no repetir elecciones. ¡Que chiste! Tanto trabajo que costó el entramado para seguir medrando con esas figuras y vengan unos weyes así como así a armar el desmadre. No se vale. Así que vayan haciendo sus quinielas. Si las cosas se ponen perras, al menos chingarnos lo de la nueva elección…

¡TODOS VS LA UABJO!- No tienen abuela. Son funcionarios de la UABJO y no se tientan el corazón para ordenar romperle la madre. En ningún lugar del mundo, sólo en Oaxaca, se da esto. Aquí el que es borracho es cantinero y realiza las dos funciones. Por un lado cobran como directivos y por otro mandan a sus huestes a que se la hagan de pedernal a sus autoridades. Un doble juego en el que no hay otro objetivo más que la marmaja. Os cuento: No hace muchas lunas, Amílcar Taurino (así se llama, me cai, no es apodo) Sosa Velasco, quien es Secre administrativo de la Uni, como encabeza una de las tres fracciones del STAUO, ordenó lo clásico… Sí, péguenle a las marchas, paros, plantones, bloqueos con tal de que nos vean el músculo. Ayer le tocó el turno a “La Loba”, concesionaria de otra parte del mismo Sindicato. Esta envió a su can Romualdo Toledo Ambrosio a pedir, entre otras cosas, la devolución de cuotas sindicales, de más de un meloncejo y bueno. Y ya de una vez anuncia: Huelga el próximo 22 de febrero. En tanto tomó CU y dejó sin clases a 23 mil estudiantes. Para estos changos lo primero es lo primero y esto no es otra cosa que el interés de los jefes de las mafias. Amílcar, “La Loba” y los que faltan. La idea es desgraciar a la Universidad.

TAMBIÉN LOS SSO.- Pareciera que la consigna es acabar con los SSO, Servicios de Salud de Oaxaca. Pensaba que como ya los saquearon, no los volverían a saquear. Pero. No bastó con que el “Tin tán” Tenorio hayan dejado la dependencia en banquitos al tiznarse, en complicidad con los Bad Hombres de Coco Castillo; tampoco que se haya coludido “Pacquiao” con la dirigencia sindical del SNTSA para clavarse la lana destinada a prestaciones y uniformes. A nadie importa el quebranto financiero de los SSO. ¡Hay que acabarlos!… Es que si hubiese al menos la intención de hacerlo, la oficina central que maneja José Narro hubiese mandado a que la dirigencia nacional del Sindicato prohíba que las ratas de dos patas que han manejado la Sección 35 del Sindicato se inscriban para buscar seguir chingándose la lana. Reitero, la idea es ponerle en la suya, por eso es que se permite que los mismos pillos que ya la robaron, Jenoé Ruiz y Mario Félix Pacheco, puedan seguir mangoneando a la base trabajadora. A ambos les autorizaron su registro y es tal la impunidad con que actúan esas ratas de dos patas, que hasta el pillo Ulises Cortés, dizque líder del sindicato independiente quiera participar. No se vale, por vida de Dios.

AGLUTINADOR.- Nadie se sorprenda. “El Peje” no sólo anda a la caza de personajes que aparentan billete y prestigio. También anda a la pepena de cuanto cabroncito se sienta en la orfandad política, sobre todo de los desahuciados, porque son los más perrones para joder a los partidos que van dejando. No más vean a sus personeros iniciales aquí: Salomón Jarra, Armando Contreras y toda esa pléyade de impresentables. Bueno, al primero que se llevó a sus filas, y eso todavía con la camiseta perrediana, fue al camarada que hizo aparecer como “el promotor del cambio” y que se fue del gobierno en medio de la rechifla más cañona de que se tenga memoria. ¿Se acuerdan?… Bueno, por eso a nadie debe sorprender lo que anunció el joven “Charbelín” (Jesús Romero López), de que se suma al Peje, no a Morena, porque él es de los adoradores del mesías tropical. No podía ser de otra forma. Dios los hace y ellos se juntan. Aglutina empresarios que en otros partidos no tienen jugada; jala a cabrones que tampoco tienen futuro político. En el caso de “Charbelín”, estaba entregado a “Dirty Face”; éste tiene otros planes, por eso al grito de I hate you, el bautizado por M’ijo Jelión como el “Golden Boy”, brinca como su maestro. ¡La papa es la papa!

PACO PRISA.- Pensaba el de la voz que por el ridículum del Paco Pisa, como conocen a Pancho García en el mundo de la farándula, la iba hacer gacha. Líder político juvenil, funcionario, diputado, bueno. Lo ponen a bailar con la más horripilante de la fiesta, como os dije cuando llegó, y en lugar de ponerle empeño y quebrarle la cintura para que sintiera la endina quien debe llevar el peso, se deja que le hagan quebraditas, que lo hagan ver como que no sabe más que bailar sones tecos y bueno. El sector es un desmadre, Sevitra sigue igual que cuando la manejaba “El Libretón”. No ha sabido hacer su chamba… Y como no quiere confrontarse, pos no agarra el toro por los cuernos. Por eso anteayer que los ojales de la CTM, los que sacaron su flotilla de carros azules como si fueran del PAN, no movió un dedo para arreglar el asunto. Se hizo wey. Resulta que los azulejos no quieren que a sus dominios asomen sus caderas los taxistas amarillos. Aquí no más nuestros chicharrones truenan, dijeron y pararon carros, amenazaron a todo el mundo y como son de un sector del PRI. Nadie hizo nada. Todo por el miedo de Paco Pisa. Piensa que si atenta contra su partido, lo pueden dejar sin chamba. ¡Que poca, no?

VA QUE VA.- Y para que vean que los cetemistas sienten que apagan la lumbre a flatulencias, ora que vinieron a lucir sus carencias los del equipo de Billy Álvarez ante 10 alebrijos, provocaron un sobrecupo chulo en el estadio porque los hojaldras amenazaron con armar desmadre si no les daban 300 boletos para ver el encuentro de futbol. Al final hubo bronca entre los asistentes y todo ¿saben por qué? Porque no hay límite en la venta de alcohol. Te puedes poner hasta el cepillo, resguardado por la tecolotiza del Estado, porque hasta eso, los de San Jacinto van a ver a que borrachito asalta, lo mismo que los que comanda el tal Guillén… Uno que es mi lector del muy “hache” Congreso me informa: Veo en el boletín oficial que la Samantha pidió atender lo de la escasez de agua en Jalapa del Marqués y se declare zona de desastre a toda la Istmo. El tema lo abordó antes Javier Guzmán (Morena) sin subir a tribuna. Pomovan Rito hizo una exposición con estadísticas, video y gráficas. Y el sombrero ajeno para la caravana, se lo pone el Schultz buscando quedar bien con la que maneja la Junta Directiva. Chance ya no le gustan las barbas, por eso lo festinaron en el panfleto de la millonaria de prosapia y otros portales.

¿IRINEO O NO IRINEO?- Y no me refiero al líder de la bancada de Morena en Jalpan. Lo que quiero plantear es si nos anuncian este día que nos la vuelven a dejar Irene o no con el asunto de la gasolina, porque según esto, durante una reunión con senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PVEM, el secretario de Hacienda, José Antonio Meados, informó que el gobierno evalúa la posibilidad de liberalizar los precios de las gasolinas, pero dejó en la incertidumbre la decisión que, de aprobarse entraría en vigor mañana sábado, aunque el anuncio se formularía hoy viernes… De acuerdo con el calendario dado a conocer por Hacienda para la liberación, mañana iniciaría el ajuste de precio “cada hora”, lo cual orilla a un extremo trabajo de comunicación. Queda claro que Hacienda será la encargada de publicar los precios máximos, mientras se realiza la liberación gradual en las entidades. Hay que recordar que la SHCP informó a finales del 2016 sobre el aumento a las gasolinas a partir del 18 de febrero y a partir de las siguientes 24 horas aumentos diarios a los combustibles. Hagamos changuitos para que el Copetes se tiente el corazón y nos perdone. Y si no, que Dios nos coja confesados… ABUR.