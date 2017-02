Aprende a proteger tu celular si viajas a Estados Unidos en la #ERATRUMP

Viajar a Estados Unidos se ha convertido en una cuestión estresante para los extranjeros provenientes de países que han sido atacados en los discursos y acciones de su actual presidente, Donald Trump, entre los que destacan Irán, Yemen, Siria y otros países de origen musulmán, pero también México, el principal emisor de migrantes a ese país.

“Todas las medidas que toman los estadounidenses lo hacen pensando en la amenaza del terrorismo, así lo han hecho desde los sucesos de septiembre de 2001, y estas se han ido adaptando para llegar a dispositivos electrónicos“, explica Carlos Cerda, abogado especialista en derecho internacional y profesor del Tec de Monterrey, en entrevista con Expansión.

Recientemente, ha habido una serie de rumores y anécdotas acerca de agentes migratorios en fronteras y aeropuertos exigiendo a los viajeros echar un vistazo a sus celulares y redes sociales, e incluso a los memes. ¿Realmente pueden hacer esto?

Sí y no. A continuación te explicamos hasta dónde llega el poder de los agentes, y qué puedes hacer para protegerte (y a tu información).

SOBRE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

Desde 2009, los agentes fronterizos tienen la posibilidad de observar los equipos electrónicos (smartphones, tabletas, laptops, etc), de acuerdo con el reglamento emitido por el Departamento de Seguridad Interna de EU.

Lo que no pueden hacer es obligarte a desbloquearlos, aunque pedirán que lo hagas de forma voluntaria. Si eliges no hacerlo, podrían quitarte el equipo para hacerle una revisión que podría tomar días, y durante la cual pueden copiar información, la cual deberá ser eliminada de sus archivos en cuanto deje de ser de su interés, de acuerdo con dicho reglamento. Además de que pueden elegir no dejarte entrar.

“Es importante recordar que las visas no garantizan la entrada a EU, son solo una parte del proceso“, explica Cerda. “El permiso de entrada lo otorgan los agentes en los puertos de entrada, por lo que si despiertas sospechas en ellos, podrían enviarte en un vuelo de vuelta a tu origen“.

¿Y LAS REDES SOCIALES?

En este rubro, los agentes no tienen ningún permiso de entrar a tus redes sociales o pedirte contraseñas. Sin embargo, si entregas tu equipo sin haber cerrado tus cuentas, podrán explorarlas a su gusto.

Tampoco las empresas tecnológicas están obligadas a darle ningún tipo de información sobre tus redes o dispositivos (como en el caso del atacante de San Bernardino, que puso a Apple contra el FBI).

Sin embargo, John Kelly, secretario de seguridad de Trump, dijo ante el Congreso hace una semana que pedirá como requisito de entrada a EU acceso a las redes sociales, en principio, de los habitantes de los siete países de mayoría musulmana que actualmente tienen restringido el acceso a EU.

“Ante esto no habría mucho que hacer, porque es una decisión soberana. Si otro país quiere defender la privacidad de sus ciudadanos, solo podría realizar una protesta o una condena de la ley, pero eso no tendría efecto más allá de la presión“, explica el abogado.

¿QUÉ DEBES HACER EN ESA SITUACIÓN?

La decisión de qué hacer, es decir, entregar o no tu información y dispositivos a los agentes, dependerá de qué tanto deseas entrar en ese país o qué tanto eliges proteger tus datos. Para el viajero promedio, que no lleva consigo información extremadamente delicada, lo mejor es aceptar las condiciones de los agentes.

Puedes proteger tu información con programas de encriptación, cerrando sesión en tus redes sociales, o borrando información. Solo hay que tener cuidado de no despertar sospechas, considera Cerda.

En caso de problema, los ciudadanos mexicanos pueden contactar a algunos de los 50 consulados que se encuentran en territorio estadounidense.

Con información de Expansión