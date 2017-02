Tapachula, el paso de los migrantes que no dejan de soñar

Caminar así, en estas condiciones, es como volar hacia a la libertad. Juan, con tan solo 18 años de edad, perdió la pierna al ser aventado del tren por un pollero, a quien no le pudo pagar lo que le pedía.

Tirado sangrando uno y gracias a Dios no me jaló el tren, porque el tren jala y te despedaza”, dijo Juan Solano.

Fotografías del terrible recuerdo, hay millones… Imágenes que representan historias como la de Lucía, quien también quedo paralítica, debido a la furia de “La Bestia”.

A mí me duelen muchas cosas; primero, no tener las oportunidades que yo soñaba, y ahora se me dificulta más, yo lo que más deseaba es sacar adelante a mi hijo y llevarlo a un mejor futuro”, afirmó Lucía Mariel.

Un mejor futuro, es la meta de todas estas madres que hoy están sufriendo.

Carmen se vio obligada a huir de El Salvador por amenazas de muerte por parte de las pandillas, y tuvo que dejar en su país a su hija mayor, porque el padre no le permitió la salida.

Quiero que sepas que yo te amo y tú sabes que yo no te abandoné, quiero que sepas que quiero que estés conmigo, tú sabes que te amo con todo mi corazón”, Carmen Jiménez.

CONTRASTES, SUEÑOS ROTOS Y ESPERANZAS EN CONSTRUCCIÓN

En este albergue, ubicado en la ciudad de Tapachula, así se vive la noche. Algunos cenando, otros reposando sus ilusiones y otros limpiando el lugar que comparten, sin importar su nacionalidad.

Aquí hay más de 90 cubanos en espera de algún cambio en la política “Pies secos, pies mojados” que fue cancelada por el ex presidente Barack Obama.

Nosotros salimos con una idea, con esa ley que nos permitía la entrada a Estados Unidos… se nos derrumbaron nuestros sueños”, dijo Yair Castillo, migrante cubano.

Tú crees que Donal Trump va a cambiar en algo, yo pienso que sí, yo tengo fe en que él va a ayudar a los cubanos”, consideró Yamel Villagrán, migrante cubano.

Ante el peligro y lo indefinido de su situación de indocumentados, lo único que les queda es la solidaridad.

Como todos, estamos pasando trabajo, todos nos unimos, tratamos de llevarnos bien de ser como una familia, el poco o mucho tiempo que estemos aquí que todo sea más ameno”, Miriam Segovia, migrante cubana.

Cada quien combatiendo su propia batalla. La de Marcos, es superar el dolor de los golpes que le propinaron los mismos agentes de Migración.

Dos agentes de Migración me golpearon en la cara, en diferentes partes del cuerpo, por parte de la Policía, y de ahí me llevaron a una sala de castigo; yo quedé sangrando, si ustedes miran, me rompieron la nariz y a la vista tengo golpes en mi cuerpo”, afirmó Marcos Dante.

Algunos con dolor físico y otros con el del alma, pero si algo tienen en común, es que la fe no la pierden por nada. Con tan solo una pequeña mochila, pero con un gran corazón, ellos piensan lograr su sueño.

Y esto es todo lo que tenemos, y la ganas de salir adelante, y un día que mi niña este conmigo”, dijo Carmen Jiménez.

-¿Lo vas a seguir intentando?

-Sí.

-¿No te da miedo?

-Miedo, solo a Dios.

-¿Te volverías a subir a “La Bestia”

-Claro.

“Claro”, respuesta que a muchos nos dejará pensando.