Scarlett Johansson cuestiona la monogamia

Ser fiel a una persona para toda la vida es un hecho que, a juicio de la actriz Scarlett Johansson, va en contra de la naturaleza humana. Así lo declaró la protagonista de “Vicky Cristina Barcelona” en una entrevista cedida a Playboy, la cual fue publicada solo tres semanas después de haber anunciado el fin de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac.

“Creo que la idea del matrimonio es muy romántica, es hermosa, y en la práctica puede ser algo muy bello. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Tal vez sea cuestionada por decir esto, pero creo que implica trabajo, y mucho trabajo. Y el hecho de que sea un trabajo para mucha gente— para todos — prueba que no es algo natural. (La monogamia) es un hecho que yo respeto mucho, y el cual he practicado, pero definitivamente va en contra de un instinto que permite ver más allá”, dijo en una extensa conversación con la revista masculina la también ex esposa de Ryan Reynolds.

Johansson habló con Playboy en el marco de la promoción de “Ghost in the Shell”, producción de Rupert Sanders basada en el popular manga de Masamune Shirow y Jonathan Herman.

La también figura de “Avengers” aseguró que haber participado en dicho proyecto fue un desafío, pues lo llevó a cabo poco dspués del nacimiento de su hija, Rose Dorothy. Además, implicó un alto desgaste físico y emocional. “Filmé ‘Ghost in the Shell’ en Nueva Zelanda con nuestra hija de seis meses. Fue muy difícil: la distancia y el peso de este trabajo fueron un reto para mi. Era una película muy grande y pasaban muchas cosas. Pasaba todo el día peleando con la gente, y literalmente peleando conmigo misma. Estaba peleando con el personaje. Recuerdo haberle dicho a Rupert Sanders muchas veces ‘¿Puede pasarle algo bueno a este personaje? ¿Un gran momento?’ La respuesta fue no. Alerta de spoiler: es un jodido viaje oscuro para este personaje, o cyborg o lo que sea”, contó.

La protagonista de “Perdidos en Tokio” también se refirió al hackeo de fotografías íntimas que sufrió en el año 2011. “Fue una locura. Me di cuenta de lo vulnerables que todos podemos ser. La persona que hackeó mi correo hizo lo mismo con otras 50 personas públicas y también con algunas ex parejas. Le pudo haber pasado a cualquiera”, aseguró.

Con información de El Universal