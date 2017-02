Disminuir diputados

Independientemente de las amenazas de Trump, México ya se encontraba en un grave problema ECONÓMICO. El GASOLINAZO se debió a la terrible CORRUPCIÓN con la que se dirigió en los sexenios recientes, para acabar, materialmente, con PEMEX, otrora la empresa más rica, NO solamente de nuestro país. Al igual que la CEFE, que llegó a considerarse como empresa mundialmente admirada por su eficiencia y honestidad, hasta que el terrible mal de México la invadió y la convirtió en lo que hoy en día es. NO solamente causa tristeza, por el lugar que ocupa, sino que causa temor, su grado de corrupción. Y, hablando de ese tipo de empresas de gobierno, aquí en Oaxaca, hemos comprobado en familia cómo se las gastan. “Por error”, llegó a casa de un hermano nuestro, su RECIBO para pago del AGUA dizque POTABLE, por MÁS de VEINTE MIL PE$$$$OSSS, del mes pasado…¡Cómo la ve desde ahí…! Por suerte hay abogada en casa…quien acompañó y asesoró a “la víctima” ante PROFECO. Por fortuna estaba “el jefe”, quien de inmediato tomó el asunto en sus manos y se dirigió a sus subalternos para revisar el documento y los controles que llevan el CONSUMO del vital líquido. El “errorcito” nada más consistía en que le habían aumentado DOS CEROS a la derecha Y HABÍAN CAMBIADO UN “1”, POR UN “2” AL PRINCIPIO de la cantidad que tenían que cobrar. ¡Casi nada”. El problema se resolvió de inmediato. Lo grave es que NO todas las familias deciden protestar ni tienen apoyo de alguna especie para hacer las aclaraciones correspondientes ante las AUTORIDADES. Hemos leído cómo ese tipo de situaciones se han dado en diversos lugares del PAÍS en los años recientes. Así que, la economía del pueblo es y ha sido, golpeada brutalmente por diversos fenómenos que acontecen en nuestro querido y “trumpeado” México. Lo que nos lleva a opinar que hay que HACER algo para que cada día se queden menos familias SIN COMER. Los trabajadores necesitan un poco de dinero en su cartera. Es más, necesitan tener una sencilla carterita donde guardar dos o tres billetitos, al menos de $50.00 cada día, para que su familia subsista. Por eso pensamos y APOYAMOS la idea que empieza a crecer, de que se REDUZCA el número de DIPUTADOS del país y que se les bajen sus DIETAS criminales, que ellos mismos se asignan. Cómo es posible que ellos se lleven casi $200 000.00 al mes, mientras que un buen MAESTRO de primaria “, apenas si cobra $6 000 al mes. Y los empleados menores, si acaso reciben MIL PESOS por un mes de trabajo de ocho horas diarias, mínimo. Para empezar a buscar la EQUIDAD, que NO existe en México, hay que dar los primeros pasos. Sería un buen paso REDUCIR a “representantes” y funcionarios, federales y estatales, que cobran salarios que NO corresponden a México, país cercano a la pobreza extrema, en gran número de sus familias, contrastando con los pocos empresarios, funcionarios, ex presidentes y gobernadores millonarios, que agravan profundamente la CORRUPCIÓN y la falta de JUSTICIA para Las MAYORÍAS. Hay mucha gente que se hace MILLONARIA debido a la corrupción y a la ausencia de leyes y de justicia.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García