Crisis económica en Oaxaca dejó sin empleo a cinco mil personas: Inegi

La crisis en el sector turístico, al concluir el sexenio pasado, provocó la pérdida de más de 5 mil 300 empleos en restaurantes y servicios de alojamiento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, precisó que de diciembre de 2015 al cierre de 2016, el número de trabajadores en la industria turística pasó de 131 mil a 126 mil lo que evidencia en primer lugar la caída de la afluencia turística y también la falta de promoción.

Indicó que del total de trabajadores subordinados y remunerados, 239 mil personas tienen acceso a instituciones de salud como prestación por su trabajo, mientras que 515 mil no cuenta con este servicio.

Subrayó que las restantes 6 mil personas no especifican si tiene acceso a atención médica por su trabajo.

Asimismo, informó que 266 mil reciben aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo o reparto de utilidades como prestación laboral; por el contrario, poco más de 481 mil no cuentan con estos beneficios. Los 13 mil trabajadores restantes corresponden al no especificado.

Por otra parte, reportó que 253 mil trabajadores disponen de un contrato escrito, 493 mil no cuentan con él y 14 mil no especifican su condición de disponibilidad. Por sexo, de las mujeres subordinadas y remuneradas, 44.2 por ciento dispone de contrato escrito, 54.6 por ciento no cuenta con éste y 1.2 por ciento no especifica su disponibilidad; en el caso de los hombres estos porcentajes son del 27.5 por ciento, 70.3 y 2.2 por ciento, respectivamente.

Igualmente, precisó que durante el cuarto trimestre de 2016, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en la entidad, fue de un millón 716 mil personas (58.8 por ciento del total), cuando un año antes había sido de un millón 712 mil (58.8 por ciento).

De acuerdo al Inegi, esta variación en 4 mil personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica.

Mientras que 76 de cada 100 hombres de 15 años y más son económicamente activos, en el caso de las mujeres, 44 de cada 100 están en esta situación.

También informó que en la Población Económicamente Activa es posible identificar a la población que está participando de manera activa en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), la cual en el periodo octubre-diciembre de 2016 alcanzó un millón 687 mil personas (60 por ciento son hombres y 40 por ciento mujeres).

Con información de Misael Sánchez