Conan O’Brien ya está en México; pide ‘asilo’ si no lo dejan regresar a EU

El presentador estadunidense Conan O’Brien llegó a México, donde grabará un programa especial.

En su llegada al aeropuerto, O’Brien leyó ante las cámaras de Televisa un texto en español en el que decía sentirse muy contento de estar aquí.

“Hola México, soy Conan O’Brien y me siento honrado de estar en su país, yo sé que hemos tenido unos problemas entre México y Estados Unidos, pero no se preocupen yo voy a arreglar todo”, dijo al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque no mencionó al presidente Donald Trump, el presentador recordó la razón de su visita al país y pidió apoyo a los mexicanos por si no lo “dejaban regresar” a EU.

“Si mi visita enoja a ciertas personas en mi gobierno, es posible que no me dejen regresar, ¿alguien tiene un lugar donde pueda dormir para los próximos 4 años?”, leyó ante decenas de personas.

O’Brien agradeció a todos los presentes y entre aplausos terminó de leer su texto. “Espero conocer a la mayor cantidad de mexicanos posibles, muchas gracias y ¡viva México!”.

Esta semana, el conductor de televisión grabará el programa especial Conan Without Border Made in Mexico (Conan sin fronteras; Hecho en México), con el que plantea “reparar relaciones” y tendrá como invitados especiales a Diego Luna y al ex presidente Vicente Fox.

Con información de Agencias