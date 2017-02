CON MAYÚSCULAS

HASTA LA COCINA.- Se lanzó bruto el senador guerrerense Armando Ríos Píter al renunciar a su militancia en el PRD. Soltó verdades preciosas, de a kilo, que todos conocemos y que encajan a todos madros en la clase política de Oaxaca. Dijo el guerrerense que “gran parte de la llamada “élite política” que habita en todos los partidos, desde el PAN y el PRI hasta Morena, se ha convertido, en esencia, en un grupo de comerciantes del dinero público, que se dedica a la administración de las influencias, las impunidades y los privilegios para unos cuantos”. Miras a la Samantha teca, del tricolor; a la Carolina Toledo, del PRD; al Cara Sucia del PT; al García Nosdestroza o Guadachupe del PAN, y… El que dice que no fue candidato a gober de su estado porque no quiso pactar con la corrupción, sostuvo que hay agotamiento de un sistema de partidos incapaz de dar respuestas a los problemas de México. Le fue la pieza al Trump tabasqueño y curiosamente los panegiristas del Mesías, como los mariachis, callaron: “No nos interesan los demagogos, ni los líderes mesiánicos que prometen resolverlo todo a través de su sola figura. La dependencia de un solo personaje es el pasado, algo que jamás ha tenido éxito. Ahora es el momento del triunfo de las ideas y el equipo”.

PRD, CAIDA LIBRE.- La salida de este camarada al partido negro-amarillo exhibe lindamente a los compas de ese membrete y lo evidencia que va en caída libre, rumbo a su desaparición. Con la salida de este compa, uno de los más cercanos al coordinador Miguel Barbosa, suman ocho los senadores que han abandonado la bancada, originalmente conformada por 22 legisladores. De los ocho que han renunciado, 3 anunciaron su incorporación a Morena (Mario Delgado, Rabindranath Salazar y recientemente el chiapaneco Zoé Robledo); uno se fue al PRI (Sofío Ramírez), uno más al PT (Benjamín Robles, excandidato a la gubernatura en Oaxaca)… Siguen: otra subió como suplente de Alejandra Barrales y se declaró independiente (Martha Tagle). Los otros dos independientes son: Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno de la CDMX y excandidato a gobernador del Estado de México, y ahora este camarada. El senador está encanijado con los partidos. Dice que estos son negocios grupales, disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos, sin incentivos para mejorar en ningún sentido. Se puso de a pechito el muchacho para que lo hagan calabaza, sobre todo los morenos, porque fue de quienes votaron las reformas del Copetes.

ES DE CHOCOLATE.- Apesadumbrado, el titular de la SAPAO, Marcelo Díaz de León, dice que la dependencia arrastra una cartera vencida de 80 melones, porque los usuarios morosos se niegan a pagar, argumentando que no hay un servicio continuo en la distribución del vital líquido. Y aunque son muchos los que puntualmente pagan el consumo del agua, señala, son más los que se resisten a cumplir. Entonces concluyes que por esa razón la paraestatal no puede ser autosuficiente y difícilmente podrá brindar el servicio que la población requiere. Y es que sucede una cosa cotorra con esta Sapao… Vean: tiene más personal que el que requiere, sus burócratas que fueron basificados por la administración anterior, sólo se estorban en las oficinas que tiene la dependencia. Otra cuestión es que Sapao carece de personal calificado dado que sus burócratas no saben de cuestiones técnicas y potabilización del agua o el manejo del alcantarillado. Para colmo, sigue arrastrando un alto déficit de agua potable, la cual dicho sea de paso, parece chocolate porque llega a las casas sumamente sucia. ¿Cómo entonces, dice la gente, se atreven a cobrar por un servicio caro y malo? Mientras no haya agua suficiente, esta cosa valdrá mandinga…

ESTIAJE BRUTAL.- Cifras cañonas las que da el funcionario cuenqueño: SAPAO tiene actualmente un déficit de 400 litros por segundo, que se dice rápido pero no es cualquier cosa. Por ello es que la distribución del agua potable se ha sectorizado en la capital, agencias municipales y municipios conurbados. Y de los 36 pozos profundos que conforman la batería para surtir a 78 mil usuarios, actualmente sólo trabajan 33 pozos. Ni siquiera la mitad. El aforo que se tiene es de 430 litros por segundo y mínimo se requiere de 800 litrotes para cubrir las necesidades de 359 colonias de trece agencias municipales y casi 20 municipios conurbados… El estiaje de este año será brutal. De hecho ya se comienzan a resentir sus estragos porque hay que tomar en cuenta que los manantiales que nos surtían han tronado. Ya de San Jelipe y San Agustín el agua que se recibe es escasa. Huayapan ya tronó. Y luego con los pocitos macuarros dados al catre porque cada año hay que estarlos rehabilitando, esto pinta de toda la trompada. No os quiero espantar, pero me cai que estamos en riesgo cabrón de morirnos de sed. Los ojales del cambio nos engañaron con la cuenca de Paso Ancho. El actual gobierno aún no dice esta boca es mía….

CARNE DE PRESIDIO.- Nada nuevo dice el insufrible líder de la Sección 35 del SNTSA, pero reprocha que el exsecre de Salud, Germán Tenorio haya sido inhabilitado por 400 décadas cuando debieron aplicarle la Ley y de ser posible, la ley fuga. Recordó que entre 2013 y 2014 le realizaron 56 auditorías al gasto federalizado que se entrega al gobierno de Oaxaca a través del Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Prospera, así como a las transferencias del Acuerdo de Coordinación, de las cuales aún hay 19 abiertas y estima que el déficit en los SSO, es de cinco mil melones… Se me hacen pocos y mal armados. Las irregularidades en la administración pasada hacen la cosa más complicada, estima María Félix. Como está en campaña el endino, dice que sus compas han guardado mesura y para no provocar una situación peor y por ello “no vamos a apostar a los paros y manifestaciones”. No deja de ser interesante lo que dice el dirigente porque después de todo parte de los desvíos que hizo el Tintán al frente de los SSO, los compartió con los dirigentes sindicales, si no me creen pregunten sobre la venta de uniformes y otras cosillas. Y ya que se denuncien entre socios, está cañón…

DE TOCHO MOROCHO.- A ver cómo reacciona Miguel Ángel Morales Amaya, flamante director de Catastro. Trabajadores del área le cerraron las oficinas para exigir funcionarios responsables y con conocimiento en la materia. No quieren a Jorge Velasco Luría y Jesús López Melchor, encargados de la institución, a quienes acusaron por malos tratos y nepotismo, además de despotismo. “Basta de improvisados en Catastro”, exigieron y otras linduras que está por demás recordar, pero lo comentable es que dicen que los cuates del mal trato son paisanos de Peña Nieto y no saben ni qué pex. Y para colmo, que colocaron a familiares y amigos sin sber que pedernal… Que José Luis Vásquez Jiménez, otro flamante funcionario, éste del área de Pesca, no está contento con ser un simple Director, él quiere tener la categoría de Secretario, por todo lo que ello implica, desde tener más importancia en el equipo y por supuesto mejor sueldo. Por eso fue que tuvo la genial idea de mandar los de una Alianza de Organizaciones, Productores, Acuacultores e Investigadores de la Pesca a exigir la creación de una secretaría de pesca y acuacultura sustentable, para impulsar al sector en el estado. El argumento, que hay que darle la importancia que tiene al sector.

VÁMONOS TENDIDOS.- Se soltaron los demonios. Alguien con muy mala leche soltó el borregazo ayer que José Murat, father del actual mandamás, se hacía cargo de la CNOP y que se cimbra tocho. Cuestión de ver cómo se dieron vuelo en las redes. Pepe Murat mostró que sigue siendo ave de tempestades y como el América, o lo quieren o lo odian. Quienes saben de sus alcances, decían que era bueno que un compa de su talla se hiciera cargo de un sector del PRI que está desaparecido. Los de enfrente casi recurrieron a exorcismos. Mero trascendido. Puro borregazo… Y que para no robarle derechos de autor a la incompetencia, le dejamos a Chofy, de la SAI, su sobrenombre de la Peladita, que mucho honor le hace y nos trasladamos hasta la Secretaría de la Mujer en donde su titular, Miriam Pilar Liborio Hernández, es conocida como la Kid Mezcalitos. Ya está pensando seriamente en inscribir a todo su personal a la Escuela por la Libertad de las Mujeres, un exitoso colegio de féminas con ganas de superarse que en Oaxaca patrocina la DDHPO. Mucha falta que les hace capacitarse a las que cobran en lo que en el sexenio pasado se llamó IMO y que ahora sólo cambió de nombre porque sigue el mismo desmadre… ABUR.