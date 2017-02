“Promueven a Oaxaca como destino fílmico internacional en la Bernilade… En el marco de la 67 edición del Mercado de Cine Europeo que se celebra del 9 al 17 de febrero en Berlín; promueven a Oaxaca como un destino fílmico internacional, dando a conocer las distintas locaciones con que cuenta e invitando a productores y directores del séptimo arte a conocer las facilidades que ofrece para el desarrollo de sus proyectos”. Y también promueven a Oaxaca la Secretaría de Turismo, empresarios, el gobierno estatal y municipal, además de los oaxaqueños que queremos a nuestra ciudad y que vengan turistas, viajeros y trotamundos que llenen hoteles, restaurantes, bares, tiendas y negocios…pero ¿de qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? si cuando salgan de su hotel después no podrán trasladarse a donde quieren porque habrá bloqueos, cierre de carreteras o marchas que no permitirá el libre tránsito vehicular.

La semana anterior bloquearon el rumbo por Atzompa secuestrando a miles de turistas en Monte Alban. Ayer la carretera en Trujano, y desde inicio de año hemos tenido bloqueos en el Monumento, Ieepo, estadio de Beisbol, 5 Señores y casi por todos lados en esa sucesión de protestas que perjudican gravemente a quienes no tienen trato con malvivientes que bloquean, especialmente a turistas ilusos, que por no informarse, suponen Oaxaca es una ciudad tranquila, amigable y en paz, y que si bien lo es por la gente que trabaja y es feliz, el resto, los que cierran caminos, son malvivientes, fracasados de la vida y arruinados individuos que quieren sea el gobierno quien todo les dé y así, los pueblos mugrientos, colonias paupérrimas y sus líderes corruptos, para conseguir lo que quieren, saben que cerrando calles lograrán todo, por eso ¿de qué sirve se promueva turísticamente al estado si no vamos a cumplir; si los viajeros, cineastas, empresarios o paseantes se van a quedar embotellados en carreteras al ser bloqueadas por grupos de fracasados. Turismo municipal y estatal cumplen con su trabajo, promueven bien a Oaxaca, pero es una incongruencia que lo hagan sin advertir de los conflictos; como si yo invito a alguien a mi casa sabiendo que mi familia no está de acuerdo y no le abrirán la puerta o trataran groseramente. Oaxaca es tan atractiva que se promueve sola, pero se requiere que los políticos no sean tan corruptos y atiendan los problemas a tiempo en el marco de la ley, porque se supone que son autoridad ¿o son peleles? Aplican la ley con rigor a sus empleados, pero se humillan cuando los que reclaman son extraños y más de diez.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez