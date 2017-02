Peña no sabe en qué país vive, México no está bien: AMLO

“Enrique Peña Nieto no sabe dónde está, no sé qué está pensando al decir que no hay crisis en México y tampoco sé si los secretarios de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y Marina (Vidal Francisco Soberón) creen que con masacres se resuelve el problema de inseguridad y violencia en México”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

“Peña no sabe en qué país vive, pero no estamos bien, la gente lo sabe y si a él le hubiese tocado estar en Tepic (Nayarit) el día de la masacre, no se atrevería a decir eso. Y en el caso del secretario de Gobernación, independientemente de si fueron menores de edad o no los que murieron, estoy seguro que la mayoría fueron jóvenes”, precisó López Obrador.

Señaló también que tanto el titular de la Segob como el de la Marina “deberían de informar el por qué de esa masacre y por qué quieren resolver el problema de inseguridad y violencia en México de esa forma, por qué incurren en esos procedimientos, por qué masacran a seres humanos”.

A la pregunta de si habrá tiempo para conocer los nombres de tantos muertos, faltando más de un año para que termine el sexenio de Peña Nieto, el líder de Morena indicó que habrá que esperar, al tiempo que reiteró su exigencia ante el gobierno. “Quisiera que me contesten por qué siguen tantas masacres”.

Durante su gira en apoyo a la precandidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez, por los municipios Isidro Favela, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, López Obrador invitó a Peña Nieto al hospital de Isidro Fabela “para que vea que no tiene especialidad médica, no hay doctores, así que sí hay crisis”.

Asimismo, reiteró que el 20 de febrero viajará a la ciudad de Chicago para continuar defendiendo a los connacionales migrantes de la embestida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “quien se ha portado de manera majadera y prepotente”. Añadió que viajará también a Phoenix, el Paso, Laredo, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos.

Finalmente dijo que espera que no deporten a ningún paisano de aquel país y convocó a los ciudadanos a luchar para que se garantice el derecho de los trabajadores mexicanos a buscarse la vida.

“No hay que pensar de manera pesimista, sino luchar para que no se deporte a nadie. Que el que se venga a nuestro país sea por su libre determinación, no por necesidad y mucho menos expulsado”.

Con información de Agencias