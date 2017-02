Ordena el Congreso elecciones extraordinarias en 21 municipios

Este miércoles la Comisión Permanente der Gobernación presentará ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, el proyecto de Decreto que mandata al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), para que a la brevedad posible convoque a nuevas elecciones en 21 municipios.

El vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza, dio a conocer que inmediatamente que sea publicado en el Periódico Oficial, el Decreto a aprobarse miércoles, el IEEPCO deberá de lanzar las convocatorias correspondientes para la organización, celebración y calificación de las elecciones extraordinarias.

Las elecciones por Sistemas Normativos Internos, deberá realizarse en 20 municipios en los que por diversas circunstancias no se realizaron elecciones y otras que fueron impugnadas.

El diputado por la fracción del PRD, destacó que el único Ayuntamiento por el Sistema de Partidos Políticos en que se realizarán nuevas elecciones es en Santa María Xadani.

De los 20 municipios por usos y costumbres, que por el momento no cuentan con autoridades municipales constitucionales, en cinco de ellos no se realizaron elecciones por diversas circunstancias, en tanto que en 15 ayuntamientos el IEEPCO no validó los comicios por diversas irregularidades detectadas durante las votaciones.

Por lo tanto, en ésta misma semana sería emitida la convocatoria correspondiente para la organización de las elecciones extraordinarias, en las que podrían participar otros candidatos, o en su caso, los mismos que contendieron en las asambleas generales comunitarias pasadas.

Este proceso electoral, señaló el legislador, se realizaría en cuanto los administradores municipales, el Congreso del Estado o la Secretaría General de Gobierno, confirmen que hay estabilidad necesaria y que garantizada la seguridad de los votantes para llevar a cabo las asambleas comunitarias.

