En entrevista con Francisco Zea para la Segunda Emisión de Imagen Informativa, Rodrigo Prieto, fotógrafo de cine, habló sobre su trayectoria y su nominación al Oscar con su trabajo en la película ‘Silence’.

“Si me dan el Oscar, qué increíble, y si no, no voy a sentir que mi trabajo no es digno”.

El director de fotografía, quien en 2005 también fue considerado por la Academia por la cinta ‘Secreto en la Montaña’ (‘Brokeback Mountain’) del director Ang Lee, competirá por el Oscar frente a Bradford Young por (‘Arrival’); Linus Sandren (‘La La Land’); Greig Frases (‘Lion’) y James Laxton (‘Moonlight’).

Prieto, quien ha trabajado en películas como ‘Amores Perros’; ’21 gramos’; ‘El lobo de Wall Street’ y ‘Passengers’, mencionó estar muy emocionado por el reconocimiento que la Academia está haciendo a los cineastas mexicanos, y comentó que el trabajo de uno inspira al otro, sin embargo, rechazó que sean similares los trabajos de los cineastas Guillermo Navarro y Emanuel Lubeski.

Asimismo resaltó su amistad con Emmanuel ‘El chivo Lubezki‘, y comentó sentir admiración por el trabajo del ganador del Óscar.

“La nominación al Óscar es una fiesta para mí. No tengo presión. La nominación en sí ya es muy especial, y, si me lo llevo, pues obvio no me voy a quejar. Pero para mí es un tiempo muy bonito, es como una fiesta, y más que nada es una oportunidad de seguir hablando y promoviendo la película, que es muy potente y muy emocional”, señaló Rodrigo Prieto.

Consideró que dentro de los premios Óscar la película ‘La La Land’ podría ser la gran ganadora y reconoció que las políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han influído para mejorar la imagen de las películas mexicanas en el exterior.

El cinefotógrafo dio a conocer que prepara su ópera prima como director, pero aún no sabe cuándo la filmará; mientras tanto, desarrolla el guión ideal y se alista para trabajar de nuevo, en junio próximo, con Martin Scorsese para la película ‘The Irishman’.

