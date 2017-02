Mira el último avance de Avengers: Infinity War

Marvel ha subido a su cuenta oficial en YouTube un vistazo de lo que será la próxima película de Los Vengadores, Avengers: Infinity War. Este video incluye un detrás de escena con los protagonistas del título, al igual que nos cuentan un poco de lo que será la trama de esta nueva película.El video comienza, con un mensaje acerca de las Gemas Infinito. Estas gemas, las cuales fueron presentadas en Captain America: The First Avenger, son seis poderosos objetos que se encuentran regados por todo el universo. Estas gemas, poseen propiedades únicas, que han sido amplificadas y alteradas por varias razas extraterrestres a través de los años.

En este avance podemos ver la inclusión actores de diferentes películas de Marvel, como Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Pratt (Star-Lord) y Tom Holland (Spider-Man). Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también aparece en este video, para hablar como Avengers: Infinity War unifica todas las películas de Marvel hasta la fecha.

Feige también proporcionó información sobre Thanos, uno de los personajes principales de Avengers: Infinity War, presentado en la primera película de Los Vengadores en el año 2012. Feige anteriormente ha hablado sobre este personaje, refiriéndose a él como el principal villano de esta película.

De igual forma, recientemente Robert Downey Jr. ofreció una sesión de preguntas y respuestas, la cual te presentamos a continuación:

¿Que te emociona mas acerca de regresar con Los Vengadores?

No puedo darles muchos detalles, pero esta me parece como la segunda historia más grande jamás contada. Y hay muchos personajes, muchas historias interesantes y muchas sorpresas.

Robert Downey Jr.

Si pudieras tener una armadura de Iron Man, ¿Cuál modelo te gustaría tener contigo para esta película?

Todavia estoy apegado a la Mark 42 de Iron Man 3.

¿El Capitán América y tú, todavía siguen peleados?

Eso es correcto. El todavía esta en mi lista negra.

¿Qué es lo que más ha cambiado acerca de interpretar a Tony Stark desde la primera película de Iron Man?

El ha madurado un poco, y creo que ha cambiado el universo que lo rodea, honestamente, si se ponen a pensar ¿Verdad? Hay muchos elementos nuevos ahora, tenemos a Peter Parker, a los Guardianes de la Galaxia.

¿Cuál es tu cosa favorita al interpretar a Iron – Man?

Hay un cierto crédito que no merezco. Definitivamente no soy tan cool como lo es él, pero a veces me veo en el espejo y me digo: “Solo has lo que Tony haría y todo saldrá bien”

Avengers: Infinity War estara en el cine el 4 de Mayo del 2018.