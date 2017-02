Melania Trump agradece a Emily Ratajkowski por defenderla

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, descubrió a una nueva y famosa aliada en las redes sociales… Emily Ratajkowski, la modelo británico-estadunidese, quien a través de Twitter salió en defensa de la esposa de Donald Trump, tras los comentarios misóginos de un periodista del New York Times.

Según la top model, un reportero del diario neoyorquino llamó “prostituta” a Melania y ese insulto desató su furia y solidaridad, que compartió a tarvés de la red social ante sus 986 mil fieles seguidores.

“Estaba sentada la noche de ayer junto a un periodista de NYT y me dijo que Melania era una mujerzuela. Cualquiera que sea tu tendencia política, es crucial llamar a esto por su nombre: deshonra pública. No me importa sus desnudos ni su historia sexual y a nadie debería importarle”, escribió.

Ante el inesperado apoyo, Melania usó su cuenta personal en Twitter para darle las gracias a la celebridad.

“Aplausos para las mujeres de todo el mundo que alzan la voz, se ponen de pie y apoyan a otras mujeres, Emily Ratajkowski”, escribió la esposa de Trump.

Por su parte el New York Times hizo pública una disculpa por el desafortunado actuar de uno de sus periodistas: “El comentario no tenía la intención de ser público, pero fue completamente inapropiado y no debería haber ocurrido. Los editores ya hablaron con el reportero sobre este motivo”.

Ratajkowski, de 25 años, saltó a la fama en 2013 gracias a la exposición mediática del video del pegajoso tema Blurred Lines, de Robin Thicke y Pharrell Williams, donde apareció en las dos versiones del clip, una con el mínimo de ropa posible y en la otra, la censurada, en topless.

La revista Esquire la eligió como la mujer del año en 2013 y la publicación GQ, como la mujer más sexy del mundo de 2014.

Con información de Agencias