El Fiscal General del estado de Nayarit, Édgar Veytia, negó categóricamente que entre las personas abatidas en los operativos realizados en la capital del estado, donde perdió la vida el líder del Cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón, alias “El H2”, se encuentren menores de edad.

“Categóricamente, la Fiscalía general del estado de Nayarit desmiente cualquier versión no oficial entorno a este tema”, precisó el fiscal estatal.

Aclaró que fue tan cuidadoso el operativo que se realizó en la colonia Lindavista, que no hubo daños al patrimonio, ni personas con daño colateral.

“Esto con el único afán de acallar la rumorología que tanto afecta a los mexicanos, como a los nayaritas”.

Destacó que dentro de los dos primeros eventos se aseguraron cuatro vehículos, ocho armas largas, cinco armas cortas, granadas y un arma de fuego calibre 50, así como cartuchos y cargadores.

A raíz de los hechos de violencia, mencionó que hasta el momento, suman 13 delincuentes muertos, entre ellos, Juan Francisco Patrón, alias “El H2“, abatido el jueves pasado y su sobrino, Daniel Isaac Silva Garate, alias “El H9”, muerto el pasado viernes.

Cuestionado sobre el propietario del inmueble en donde fue abatido el líder del Cártel de los Beltrán Leyva, expresó que se guardará sigilo por la presunción de inocencia.

El Fiscal General del estado indicó que los cuerpos de las personas abatidas ya fueron entregados a sus familiares; específicamente en el caso del líder de criminal, Juan Francisco Patrón, y su sobrino, Daniel Silva Garate, alias “El H9“, los cuerpos fueron reclamados por sus madres.

Al mismo tiempo, descartó que hubiera exceso de fuerza dentro del operativo en donde fue abatido al líder de la plaza.

“No están destrozados, eso es falso, la rumorología nuevamente ganando a la verdad; no traían bombones ellos, no estaban tirando bombones, traían armas y granadas, no eran de ‘mentiritas’ eran de verdad y traían una intención evadir a la justicia”.

Afirmó que la Comisión de los Derechos Humanos está investigando el evento como parte de su trabajo y expresó que serán coadyuvantes en las investigaciones.

“Derechos Humanos siempre ha ido oficiosamente, siempre abren averiguaciones porque empiezan las especulaciones, la rumorología a afectar por eso damos la cara y ellos que hagan su trabajo”.

Por último, se negó a revelar si existen otros líderes de cárteles de la droga operando en Nayarit, ya que reiteró que no entraría en especulaciones que generen temor entre la población.

Respecto a si quedaron más células del grupo delictivo en Nayarit, aclaró que si supiera en donde están ya hubiera ido por ellas.

MURIERON EN OPERATIVOS EN LA AMPLIACIÓN LINDAVISTA

Juan Francisco Patrón Sánchez , alias el “H2”, de 40 años de edad, originario del poblado El Placer La Noria, municipio de Mazatlán, Sinaloa.

, alias el “H2”, de 40 años de edad, originario del poblado El Placer La Noria, municipio de Mazatlán, Sinaloa. Francisco Javier Sánchez Osuna , de 20 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa.

, de 20 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa. Pedro Antonio Sánchez Patrón , de 31 años de edad, originario de Mazatlán (sin parentesco con el “H2”).

, de 31 años de edad, originario de Mazatlán (sin parentesco con el “H2”). Jesús Alfredo Zagaste Araujo , de 28 años de edad, originario de la Aceituna, municipio de Guasave, Sinaloa.

, de 28 años de edad, originario de la Aceituna, municipio de Guasave, Sinaloa. Benigno García delgado , de 43 años de edad, originario de Concordia, Sinaloa.

, de 43 años de edad, originario de Concordia, Sinaloa. Marco Antonio Coronado Pereda , de 25 años de edad, originario de El Tecomate de La Noria, Mazatlán, Sinaloa.

, de 25 años de edad, originario de El Tecomate de La Noria, Mazatlán, Sinaloa. Miguel Ángel Patrón Sánchez , 27 años de edad (no es familiar del “H2”), Mazatlán, Sinaloa.

, 27 años de edad (no es familiar del “H2”), Mazatlán, Sinaloa. Ismael García Figueroa, de 22 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa.

MURIERON EN LA BRECHA AL POBLADO DE TRIGOMIL

Jaime Villela López , de 33 años, originario de la Guachotita, Tecuala, en Nayarit.

, de 33 años, originario de la Guachotita, Tecuala, en Nayarit. Sergio Loza Navarrete sin más generales, (no lo han identificado sus familiares).

sin más generales, (no lo han identificado sus familiares). José Luis Castañeda Barragán , 46 años de edad, originario de Nueva Italia, Michoacán.

, 46 años de edad, originario de Nueva Italia, Michoacán. José Luis Talamantes Aguirre, 26 años de edad, originario de Tepic.

EN LA BRECHA DE AHUACATE AL DURAZNITO