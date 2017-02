CON MAYÚSCULAS 15-02-2017

MUY VOLADO.- Nos amanecemos con la noticia de que el compa al que mandaron a hacerse cargo de las llamadas Zonas Económicas Especiales, sale que con la puesta en marcha de las tales ZEE, en dos años se habrán creado diez mil empleos, amén de que existe una gran oportunidad para cuando repatrien a gente del sur y sureste de EU. Dice el Jerry Gutiérrez, que es el aludido, que los repatriados llegarían capacitados, técnicamente sólidos, bilingües y ayudarían muchísimo a la productividad de las zonas. Me da la impresión que se le fue la mano -¿o la lengua?- al paisano. Y dejadme que os diga por qué… Pa’empezar, eso de la mano de obra es una cuestión utópica porque el país no tiene capacidad para generar fuentes de empleo para la gente que se encuentra parada, por ello el crecimiento exponencial de la delincuencia juvenil. Luego, los estados de estas ZEE, son los que disponen de la menor infraestructura económica para el desarrollo industrial. Jerry está en lo suyo, dice que las ZEE tienen el potencial de ser el motor que el país necesita para crecer ante los retos internos y externos. Dice que hay pláticas con 114 empresas, de las cuales con 25 ya hay avances para invertir. Pero se requiere más cautela…

ZONAS CAÑONAS.- Las ZEE, dice Jerry, se asentarán en primera instancia en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Optimista, dice que serán un refugio para la mano de obra calificada que sea repatriada de EU. No habla de las empresas que se han comprometido a generar un número miserable de fuentes de empleo. Vamos, el país requiere que se creen de 1.5 a 1.7 millones de empleos por año, y hemos sido incapaces de crearlos. ¿Pa’qué madres nos pueden servir unos cuantos espacios? ¿Por qué creen que emigran de las tales ZEE? ¡Por eso! Porque no hay por donde, papá, dijera la teca. Os doy un dato, joloumi… Guanajuato, un estado con industrialización considerable, expulsa gente a los EU, porque los gobiernos y los inversionistas son incapaces de invertir recursos para generar suficientes fuentes de empleo… Guanajuato es de los principales expulsores de mano de obra, junto con Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. 10 mil canijos expulsados los tendremos en una semana, y para las siguientes ¿qué irán a hacer? Mucha demagogia en estas cosas. Según esto, las universidades y tecnológicos de los estados involucrados se encuentran capacitando a personal para insertarse en las Zonas Económicas.

LORD METATE.- Me lo cuentan mis propios fans que tengo en el gremio de los chupatintas: Finalmente la dirigencia de los burócratas, el que encabeza el mitómano Lipe Pinacho (recuerda que ya hace años le perdimos la fe), mejor conocido en la burocracia de alto pedower como “Lord Metate”, se reunió con el Number One, a quien estuvo enchinchando durante semanas hasta que por fin le abrieron las puertas, porque el méndigo se desvivía por saludarlo y jurarle, perjurarle, que él y sus achichincles tienen las manos limpias, que ellos nada tienen que ver con la venta nocturna de plazas que sus aliados hicieron a finales del año pasao, junto con los jarochos ojales que usaba al “Chachalaco” para los bisnes… Su juramento de lealtad no pegó porque mientras le hablaron de disposición y dialogo, por otro lado le siguen creando infiernitos a través de sus delegados incondicionales, tomando dependencias gubernamentales como el Instituto Catastral, afectando el servicio que se le brinda a la sociedad, cosa que hasta hace apenas unos meses estaba prohibido, so pena de correr a cuanto trabajador se atreviera a reclamar un derecho, y si no me creen pregúntenle al “Hombre Llamado Caballo”, que con sus huestes sintió los impactos.

SE VAN CON MORENA.- Cuentan que los chupatintas ya no saben que pex. El Pinocho anda queriendo ser el aliado incómodo del gobierno actual, cilindreado por el “Pelón Rosas”, que recientemente protestó como litigante del RIP, aunque sigue en la nómina estatal y se le ve más anticipando campañas en el sindicato que cumpliendo sus funciones en el RIP. En representación del Pinocho, convocó hace días a desayunar a unos incondicionales para refrendar su “apoyo” al Comité, y que ese grupo, no más de 150, eran la voz de los 12 mil burócratas en activo, además de que estaban desayunando por todos, ya que todos juntos pagarían la cuenta con sus aportaciones… Esto enchila a los demás que ya coquetean con Morena. Otra: el tal “Pelón Rosas” intervino en una asamblea sindical en el Monte de Piedad y pos de qué se trata, preguntan. Los chupatintas seguirán esperando su incremento salarial, la prioridad en este momento de Pinocho es quitarse de encima a delegados rojos, azules y todos los que no le muestren incondicionalidad y levanten la mano a toda indicación que reciban. De mal en peor el comité, pero por si las dudas piden unidad para seguir disfrutando 3 años más de las mieles del dinero ajeno. A ver qué dice Morena…

¿Y LA RESPONSABILIDAD?- No te sorprende enterarte del hecho, sino de que no se haya fincado hasta ahora, responsabilidad alguna en contra del responsable del descuajaringue. Dice la nota que el fracaso de la política social que se aplicó en el sexenio de Gabino Cué provocó una evolución en las carencias sociales, a grado tal que a partir del 2015 la entidad se destaca por ocupar el primer lugar de rezago social en la escala nacional, por encima de entidades como Chiapas y Guerrero. De acuerdo con la Sedesol, un año antes de que concluyera el gobierno de Cue, un total de 89 municipios de Oaxaca aumentaron su rezago social… ¡Ah, pero en contrapartida, a partir de esa fecha comenzaron a verse los logros millonetas de los funcionarios del cambio! Algunos ya hastiados del saqueo habían abandonado el barco, mientras nuestra comunidades algunas pasaron de un rezago social alto a muy alto y otros pasaron de medio a alto, a miserables, lo que explica que más de 2 millones de oaxaqueños estén cada vez más pobres jodidos. Los rezagos en Oaxaca, dadas a conocer por el gobierno federal, en enero pasado ubicó a la entidad en situación de desahucio, quedó claro que fue por el desvío de la lana y enriquecimiento de algunos. Pero, refifo, hasta orita nadie sabe nadie supo…

EL TRUMP JUCHITECO.- Si los gringos tienen a su milloneta de prosapia, nada que envidiarles. Los tecos tienen al suyo: Samuel Gurrión Matías, quien puede darse las tres con el neoyorkino. Según nota de TIME, este Sam siempre ha sido millonario, aunque el SAT lo tiene en la lista de incumplidos con el fisco. Ese que llevó a la quiebra a las empresas de su familia, es hoy un politicazo como pocos y sostiene que es empresario desde hace 30 años y de eso ha hecho lo que tiene, por eso ora que exponga su 3de3 no le dirán corrupto o que consiguió su capital con marmaja mal habida… Aviones, barcos, gasolineras, hoteles, periódicos y empresas constructoras presume el angelito y dice que los oaxaqueños, en su mayoría pobres, tienen que conocer eso. Es de quienes dicen que debe transparentarse cómo llegan al gobierno, “pues luego resulta que unos llegan muy pobres y al final se van multimillonarios”. Y él tiene tanto, aduce, que requiere del apoyo familiar para recopilar cuanto tiene. “Yo tengo bastante eh!, porque yo soy empresario, yo vivo de mis empresas”. Ese es el juchiteco que se autopromueve como candidato de Morena al Senado de la República, y de allí a gobernador. A ver qué opina Tío Chel, que quiere lo mismo.

GUERRERO.- En Cuilapan, durante el acto en memoria de Vicente Guerrero, el gobernador Alejandro Murat alertó sobre la difícil situación del país y apuntó que la unidad de los mexicanos será fundamental para hacer frente a la situación. Dijo enfático el gober: “Hoy que nuevas fuerzas se ciernen sobre el exterior del país, se debe formar un frente común para combatir a los enemigos de México, recordando que la patria es primero y anteponiendo siempre el interés general por encima del interés individual”. La frase que inspiró al gober, fue la emblemática del caudillo de Tixtla: “Morir es poco, cuando por la Patria se muere”… En alusión a las hojaldradas del Trompetas, externó: “Hoy México está nuevamente en un torbellino, es externa la amenaza que se cierne sobre nosotros, pero ahí está la unidad y defensa de México, el temple de quienes nos hicieron superar nuestros dolores, ejemplo de que la fuerza de México provenía de adentro. Hoy se cierne sobre la nación una amenaza y tenemos que recordar que las crisis traen oportunidades”. Refiriéndose a Vicente Guerrero, expresó que él encarnó la causa justa y que con su figura y la de Juárez, renovamos la frase de que la patria siga siendo primero… ABUR.