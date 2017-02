¿Vibró México?

La información de este domingo 12 en la noche, fue muy escueta y poco “vibrante” en los medios nacionales que yo acostumbro consultar. Quizá se deba a que NO me agradan los periódicos “amarillistas”. En resumen, lo publicado en relación con la “movilización” denominada “VIBRA MÉXICO”, se refirió, sin dar datos numéricos, a los MILES de asistentes a dicho evento convocado por diversos grupos, entre ellos “los empresarios”, quienes de hecho hicieron el llamado para asistir a ese tipo de marcha, en donde, señalaron que NO se protestaría contra el gobierno, sino que únicamente se exaltaría la unidad y el amor a MÉXICO. La culminación de la corta caminata sería alrededor del monumento conocido como “El Ángel de la Independencia”, donde todos entonarían nuestro HIMNO NACIONAL. La crónica leída por su servidor NO menciona si el himno mexicano realmente fue interpretado con fervor y brío por los mexicanos agrupados –entre los que se encontraba el RECTOR GRAUE. Quien por cierto había sido CRITICADO fuertemente por la mayoría de estudiantes de la UNAM, por “entregar a la universidad ante el presidente Peña Nieto”, ya que consideraron que su escuela debe ser ajena a consignas y que la decisión tomada en lo personal, sin consultar al propio CONSEJO, NO fue correcta ni atinada. El único incidente ocurrido durante la movilización para hacer “VIBRAR” a México, fue cuando un grupo NO invitado quiso sumarse a la altura del Hemiciclo a Juárez con un vehículo que llevaba sonido despotricando contra PEÑA NIETO. Nos hubiera gustado haber leído si en realidad quienes ENTONARON nuestro HIMNO NACIONAL hicieron que VIBRARA México. Estamos acostumbrados a ver y a escuchar, en la mayoría de actos públicos, que la mayoría de los mexicanos de todas las edades, apenas si despegan los labios para repetir los cuatro o cinco versos que recuerdan de toda la preciosa, profunda, fuerte y contrastante letra. Y NO digamos de la MÚSICA. Los autores, Jaime Nunó y González Bocanegra, eran mucha pieza y rebasaron la capacidad de la mayoría de los mexicanos, para INTERPRETAR fielmente su maravillosa obra. A propósito de mi aseveración acerca de la “contrastante” letra, JUZGUE usted y diga si NO es así. “Mexicanos, AL GRITO DE GUERRA, el acero APRESTAD y el BRIDÓN…” Un verdadero llamado a la GUERRA, tomando el sable, la espada o el machete llevando al CABALLO brioso de la BRIDA… En cambio, la primera estrofa es un dechado de dulzura y religiosidad…”CIÑA, oh patria, tus SIENES DE OLIVA, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el DEDO DE DIOS se escribió…”. Jamás se cantan, en ninguna ceremonia escolar u oficial de otra índole, TODAS sus estrofas, que si mal NO recuerdo son diez. Y cuando algún “artista” invitado a alguna competición deportiva INTERNACIONAL, PARA “CANTAR EL Himno Mexicano”…nos da un temor y una vergüenza terribles, de que se le olviden las nueve o diez líneas que tiene que interpretar. Y NO digamos el tono y la fuerza que requiere el CORO, así como la dulzura y la profundidad que debe impregnarse a la primera estrofa…En vez de hacernos VIBRAR, la verdad, dan ganas de LLORAR. Veremos si después de esa marcha empresarial y de gente patriota, los mexicanos VIBRAMOS por MÉXICO y nos disponemos a “defenderlo y a engrandecerlo” con nuestro TRABAJO y HONESTIDAD. De seguro el ¡presidente Obrador lo logrará…! Fox II.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García