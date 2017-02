No sale de lista negra del SAT, pero presume fortuna y probidad

A dos años que el SAT lo incluyera en la lista de empresarios incumplidos de Oaxaca, por haber llevado a la quiebra a las empresas de su familia y por evadir impuestos, el ahora presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Samuel Gurrión, quien se autopromueve como candidato de Morena al Senado de la República, dice que siempre ha sido millonario, pero sigue sin pagar impuestos.

El mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el 31 de enero de 2017 mantiene a las empresas Grupo Corporativo Gurrión SA de CV y Ferroeléctrica Gurrión SA de CV, como contribuyentes incumplidos.

Para justificar su enriquecimiento, señala que es empresario desde hace 30 años y que presentará su declaración patrimonial para que no le digan que es corrupto y que adquirió con dinero mal habido bienes que él mismo presume, entre ellos aviones, barcos, gasolineras, hoteles, periódicos y empresas constructoras.

Con cinismo, a través de una entrevista digital dice que los oaxaqueños, en su mayoría pobres, tienen que conocer su modo de vivir:

TRANSPARENTAR, DICE

“Tenemos que transparentar de qué vivimos, cómo vivimos, cómo llegamos al gobierno y cómo nos vamos”.

De repente, lo traiciona el subconsciente:

“Luego resulto que unos llegan muy pobres y al final se van multimillonarios”.

Tiene prisa por justificar que tiene bienes y hasta los de la familia piensa hacer públicos, para que después no le digan que era pobre.

Dice que ya habló con su familia, hermanos y socios:

“Que me ayuden a recopilar todo lo que yo tengo. Yo tengo bastante eh!, porque yo soy empresario. Yo vivo de mis empresas. Yo tengo casi 30 años de ser empresario, con una empresa de tradición conocida en Oaxaca y fuera de Oaxaca. Por lo tanto yo tengo, pues que informar mucho. Tengo muchas propiedades”, presume.

Insiste para que le crean:

“No vayan a pensar que ahora que soy diputado me hice millonario o rico. La verdad es que todo mundo me conoce en Oaxaca que he vivido bien económicamente hablando”.

Presume que le han sacado fotos en coches de lujo, camionetas y barcos que ha tenido toda la vida.

“Tengo mis cosas. Tengo gasolineras, algunos hoteles, tengo periódicos, tengo propiedades en la Costa, en muchos lugares”, añade.

También dice tener bienes a nombre de sus hijos y su esposa.

“Tengo muchas propiedades”, insiste, al mismo tiempo que asevera que nunca ha traficado con influencias y que transparentará todo lo que tenga.

Con información de Staff Tiempo