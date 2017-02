Daft Punk vende chamarra diseñada por mexicanos

Daft Punk está de acuerdo con el diseñador mexicano Anuar Layón en que “Mexico is the shit”.

El dúo robótico causo furor entre sus fans al anunciar la apertura, por tiempo limitado, de una pop up store en la que se ofrecen diversos artículos representativos de su carrera, entre ellos una chamarra creada por Layón en colaboración con la empresa Mercadorama.

Sólo se contó con una edición limitada de 200 piezas de la chamara, con un costo de 650 dólares cada una. Y si el precio ya te parecía elevado, en eBay la chamarra se está revendiendo en hasta más de 50 mil pesos.

Daft Punk anunció con un video en Facebook la apertura de esta tienda, ubicada en Avenida Melrose, al oeste de Hollywood, y que mantendrá sus puertas abiertas hasta el 19 de febrero.

Sbre su anterior creación, la chamarra con la frase “Mexico is the shit”, Layón dijo a MILENIO: “Realmente no significa que le estemos diciendo mierda a México, sino que es muy chingón. Esa palabra es muy nuestra y es parte del slang —jerga— del inglés”.

La idea de la chamarra surgió después de que Anuar, junto con los socios de Mercadorama, una empresa que se dedica a hacer mercancía oficial de grupos como Foo Fighters, Iggy Pop, Queens of the Stone Age Y WuTan Clan, se reunieron en Los Ángeles, California, con representantes de varias bandas de rock internacionales.

Te dejamos aquí el nuevo diseño, que voló como pan caliente en la tienda de Daft Punk.

