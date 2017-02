CON MAYÚSCULAS 14-02-2017

SIN MONEY.- Sucede que el Cártel 22 sufre amargamente porque confiesa no cuenta con recursos financieros desde hace nueve meses, para solventar sus gastos internos. Por esta razón tienen deudas con proveedores e incluso les han llegado a cancelar servicios de luz y agua en oficinas como la ubicada en la colonia El Bajío, de Santa Lucía del Camino. La queja es de Eloyito López Hernández, el ayotzinapo que se siente hecho a mano y líder de masas. Lo cotorro es que el muchacho, que tiene experiencia como grillo pero no de administrador, desconoce de a cómo es la pachocha que debe recibir la Succión por concepto de cuotas que administra el CEN… Según esto, la dirigencia nacional del Sindicato no les entrega lo que les corresponde, pero como a ellos no se la pueden hacer de tos, lo más seguro es que terminen pidiendo que el gobierno les cubra esa marmaja, total ya están por lograr que les devuelvan el IEEPO con todo y las prebendas que tenían. Y dice Eloyito que le van a poner las peras a veinte al ex secretario de Finanzas y al ex oficial Mayor del Comité Ejecutivo, porque los van a citar para que rindan cuentas del dinero y sepan que pez con todos sus adeudos. Así andan las cosas con el Cártel…

LOS AUSTEROS.- Llegaron al súper hotel dizque de cinco estrellas del “radiofusor” juchiteco, en San Felipe del Agua, en donde hospedaje y pipirín lo cobran cual si fuera el Waldorf Astoria, o sea para ser huésped del barbiche que se creyó aquello de que es el zar de la comunicación en este planeta, debes aflojar una pachocha pues de otra forma vales mandinga. Y pos allí se hospedaron los padres de familia de los desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa. En redes circuló que los angelitos viajan en un autobús de la línea Costa Line, con placas 893HS1 del SPF… Viajan a todo lujo, los hospedan cual si fueran unos personajes y se supone que esos señores lo que quieren es ver a sus familiares con vida o que se esclarezca qué pasó con ellos, no para andar de divos gastando lana del erario nacional. Este domingo que anduvieron aquí, los arroparon los guangos del Cártel 22 y marcharon de la fuente de las Siete Regiones, ¡tenga sus ocho!, al Zócalo, para su misma cantaleta de que los chavos sean presentados con vida. De aquí los angelitos iban a Puebla, luego a Tlaxcala y el fin de semana estarán en Hidalgo. ¿Quién paga?, vuelvo a preguntar. Pos el grueso de los mexicanos y como que no se vale. ¿O sí?

¿VUELVE EL CANGURO?- El dato proviene de mis amantísimos lectores que me hacen saber, para que a mi vez haga los propios con el grueso del populacho, que el membrete que patrocina “El Chueco de Chalkis”, conocido en el bajo mundo del hampa como Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, integrará en breve en la entidad oaxaqueña su Consejo Estatal y para el efecto, cruzan apuestas que quien lo encabezará será Bulmaro Rito Salinas, el popular “Canguro Tehuano” y en el mismo estarán los más conspicuos personajes del ulisiato, comenzando con “Migue Papaya” como era conocido el popular MAOH y que quien manejará el comité de financiamiento será el célebre “Chicharrín”… El sector femenil del Consejo estaría a cargo de la infaltable “Titi” ¡Azzzzzúcaaaaaar!, es factible que “El Tiburón de la Cuenca” deje la subsecretaría de Sedesol para integrarse y hasta que los hoy flamantes directores del Icapet y Cortv suelten sus huesos y se incorporen a las filas de la corriente interna del tricolor denominada “Expresión Democrática y Movimiento México Avanza” cuyo máximo ícono, UERO, insta a sus correligionarios a efectuar un planteamiento serio para erradicar la corrupción del país. La corriente ésta ya integró diez consejos en territorio nacional, falta el de Oaxaca.

AUTOGOL.- El dato proviene de la mismísima Secretaría de Salud o como se le denomina aquí, Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Para que vean que no es nada personal, hasta se los paso textual: “Te quiero preguntar mi cotorrísimo columnista, tú que todo lo sabes y si no lo inventas, ¿sabes si la flamante titular de la dependencia (SSO), doña Gabriela Velásquez Rosas tiene algún asesor con un poquito de materia gris? Porque pienso que sólo careciendo de sesos no podrías actuar para evitar que tu jefa meta el choclo hasta la pantorrilla. ¿Que de veras no se fijan? Y otra ¿qué no la señora vivía en Oaxaca antes de integrarse al Dream Team para ignorar lo elemental?… Te cuento: Acaban de nombrar como director de Estomatología al bien ponderado cazador José Larumbe Mendoza, aquel que en 2012 era director de Atención Ciudadana de los SSO y que muy orgulloso circuló fotos en la que aparecía con una cabeza de venado que el señorito había cazado. Eso lo supimos todos, menor al parecer quienes tienen ganas de poner en mal a la bienitencionada Secretaría. Corrido e inhabilitado Don Pepe pero ora rehabilitado seguramente para irse de cacería y fotografiarse con animales en temporada de veda como ya lo hizo…

CON PINCITAS.- No sé tú pero el columnista es de la idea de que esa paz que se firmó entre los municipios de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, en la región de la Costa, quedó amarrada con pincitas, esto es de manera muy endeble. Cierto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó el acuerdo de paz y respeto el suscrito entre los presidentes de ambos municipios, cuyos pobladores se enfrentaron el pasado viernes en Puerto Escondido, con saldo de una persona muerta y seis lesionados, pero la cuestión estriba en que esto es algo de civilidad, y esto, que me perdone vuestra uaifa, pero no existe en los munícipes firmantes… Freddy Gil Pineda y Valentín Hernández están muy lejos de ser garantes de la tranquilidad en sus pueblos, porque ambos andan mal de la azotea. Cuestión de recordar como repiten como pericos la cantaleta de que están empeñados en llevar a sus comunidades por la ruta de la paz y el progreso y no bien se voltean y ya están mandando a sus huestes a romperles su mami a los de enfrente. Se me antoja que hizo falta un chequeo médico a los beligerantes, incluso un antidoping, porque las cosas que hacen no son de gente bien de la tatema. En fin, confiemos en que esto sea para bien.

A VER MOSTACHOS… Esto es para que tome nota el camarada del mostacho y vea que pex, ya sea que restablezca por cuenta del municipio los parquímetros o licite esta cuestión, a efecto de que se haga conforme a los cánones y no vaya a resultar otro negocito de algún vivillo, como aquél del tristemente célebre “Canguro Tehuano”, remember? Difunden en redes que los hijitos de su mal dormir que dicen parten el queso en las calles cercanas al edificio que alberga sus oficinas en la segunda calle de Armenta y López, se dedican ahora a vender los cajones de estacionamiento en esa zona. Interrumpida como tienen la circulación en esa vía y la primera de Guerrero, pues ya todas son de su propiedad… En esa virtud, puedes entrar saliendo de Colón, en sentido contrario a la tercera de A. Y López, así como a la segunda y primera de Guerrero, además de la calle en donde está su centro de operaciones. Puedes hacerlo, pero nada más para estacionarte y pagando la cuota que te fijen, dado que ya tienen concesionadas las calles aludidas. Cuando el Villaca trató de quitarlas varias veces; imposible. Ellos mandan, ahí tienen su negocio de la venta de boletos al DF. Veremos pues qué determina Monsieur Mostachón, a ver si no le tiembla el bigote…

VÁMONOS RECIO.- Sigue el pleito de comadres entre ¡Oh, Carol! y carilindo Carmona. Ora es el de Ixtaltepec quien le suelta al pochutleco que no tuvo la gentileza de comprobar recursos en 2012 y 2013, cuando fungió como secretario General del membrete negro amarillo, y fingió un auto robo a las oficinas del Sol Azteca para tratar de evadir al órgano electoral. Metidos en pleito cual verduleras, ora el ixtaltepecano dice que las acusaciones que le lanzó el costeño son temerarias y calumniosas… Y que los empresarios del Puerto Escondido están que trinan por el “favor” que les hizo el orate que pusieron de presidente municipal de San Pedro Mixtepec. Resulta que por las gracias últimas con los vecinos de Colotepec, tuvo que echarse abajo el Carnaval, que no tenía mucho tiempo de haberse restituido, puesto que igual que el de Oaxaca de Juárez había estado cancelado. En el Carnaval los prestadores de servicios se medio alivianaban, pero ora resulta que no habrá de piña… Me envían un escrito en donde exhiben a “Kid Mezcalitos”, titular de la SAI. Dice el envío que doña Sofía de la Piedad, titular de la dependencia, la ha llenado de Falzatis, es decir weyes que no han podido acreditar un título profesional y se ostentan con ellos… ABUR.