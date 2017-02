Un nuevo enemigo parece estar cerca de liquidar las aspiraciones cinematográficas del actual Batman y sería nada menos que su protagonista, el actor Ben Affleck, quien, según coinciden fuentes de la industria hollywoodense, ya se hartó de caracterizar al superhéroe y tan sólo lleva una película y aún le esperarían al menos dos cintas pendientes.

Fuentes cercanas al desarrollo de este universo cinematográfico aseguran que Warner Bros. tiene problemas para mantener a Affleck en sus películas, según comentó John Campea de Collider Movie Talk.

“Durante los últimos días he hablado con tres personas involucradas con el desarrollo de estas películas en Warner Bros. y me dijeron que Affleck quiere abandonar el proyecto. Ya no quiere ser Batman. Mis fuentes me aseguraron que el actor está conversando con Warner a ver cómo puede abandonar las películas”, dijo el experto.

Esto se relaciona al hecho de que el actor de 44 años y doble ganador del Oscar recientemente renunciara a ser el director de la próxima película de Batman, además de que Warner Bros. y DC Comics planean reescribir el guión que había escrito por completo.

Durante los últimos días he hablado con tres personas involucradas con el desarrollo de estas películas en Warner Bros. y me dijeron que Affleck quiere abandonar el proyecto. Ya no quiere ser Batman. Mis fuentes me aseguraron que el actor está conversando con Warner a ver cómo puede abandonar las películas”, dijo el experto.

Consideró que lograr que Affleck abandone al Caballero de la Noche sin afectar más (luego de que la crítica destrozara la más reciente) a las películas no sería tarea fácil, pues Batman es uno de los tres personajes más importantes de DC Comics y al parecer la única solución será matar al personaje y conseguir un reemplazo, quizá un Batman más joven.

En Batman v Superman: Dawn Of Justice las malas críticas de la película paracen haber afectado a Affleck, pero además este año sería el estreno de una nueva entrega Justice League, que, según se especula, bien podría ser la última vez que se caracterice del superhéroe de Gotham.

Con información de Excélsior.