Republicanos dudan de salud mental de Trump

Un senador demócrata en Estados Unidos aseguró que “unos cuantos” de sus colegas republicanos le han manifestado su preocupación respecto a la salud mental del presidente Donald Trump, y ello se origina en cuestionamientos sobre la veracidad de las afirmaciones del mandatario.

El senador Al Franken, de Minnesota, dijo al programa “State of the Union” de la cadena de televisión CNN que la preocupación surge “por la forma en que todos tenemos esta sospecha” de que “él miente mucho; dice cosas que no son ciertas. Eso es lo mismo que mentir, supongo”.

Franken citó la afirmación sin bases de Trump de que habría ganado el voto popular en la elección presidencial si entre tres y cinco millones de migrantes que viven en el país sin autorización legal no hubieran votado por su adversaria demócrata, Hillary Clinton.

Por otro lado, se rumora que Trump indicó a algunos senadores en una reunión privada en la Casa Blanca que él y la ex senadora republicana Kelly Ayotte habrían ganado en Nueva Hampshire si no hubieran votado personas que fueron llevadas de otros estados.

Franken recurrió a estos ejemplos al decir: “ya saben, esa no es la norma para un presidente de Estados Unidos, o, de hecho, para un ser humano”.

