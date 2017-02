Rajoy niega haberse ofrecido a Trump como interlocutor con América Latina

El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que nunca se ofreció al presidente de EEUU, Donald Trump, como mediador ante América Latina.”Yo no me ofrecí como mediador de nadie. Probablemente no nos explicamos nosotros bien. Yo dije que tenía una buena interlocución en América Latina y teníamos una historia que nos une, unos afectos compartidos, lazos de toda suerte y muy buenas relaciones”, ha puntualizado hoy, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE y reproducidas en diversos medios nacionales.

Después de que muchos medios de comunicación, incluido RT, titularan sus informaciones al respecto destacando este ofrecimiento, Rajoy ha explicado que debe tratarse de una interpretación, aunque admite que sí le planteó que España, por sus relaciones con esa región, puede ayudar a resolver muchos problemas en el contexto internacional.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que en el comunicado de la Moncloa inmediatamente posterior a la conversación teléfonica mantenida entre Rajoy y Trump el pasado 7 de febrero, consta textualmente la siguiente frase: “El presidente Rajoy le ha expresado que España, con un Gobierno estable y con una economía que crece a más del 3%, está en las mejores condiciones para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina y también en el Norte de África y Medio Oriente”.

Ante las críticas en la opinión pública española, que lamentan que su Gobierno esté siendo transigente frente a las decisiones de Trump, Mariano Rajoy explicó que una de sus obligaciones es “llevarse bien con todo el mundo”.

Con información de Actualidad RT