Este fin de semana, WhatsApp activó la verificación en dos pasos para los usuarios de teléfonos Android, iPhone y Windows Phone, la cual estaba disponible desde noviembre a modo de pruebas.

La verificación es una manera de mantener a salvo los datos de las cuentas agregando un código de seis dígitos que funciona como contraseña, además, WhatsApp demandará al usuario que introduzca esa contraseña de manera regular, pero sobre todo será útil cuando se cambie el celular por uno nuevo.

Es decir, cuando se intente verificar el número de teléfono en WhatsApp, la aplicación pedirá el código de seis dígitos introducido al principio.

CÓMO SE ACTIVA

Se debe ir a Ajustes- cuenta- verificación en dos pasos y activar, ahí se pedirá introducir el código de seis dígitos y, de manera opcional, asociar una cuenta de correo electrónico.

Asimismo, esa dirección permitirá a WhatsApp enviar un link mediante el cual s podrá desactivar la verificación en dos pasos, algo necesario en caso de haber olvidado el código.

Precaución: WhatsApp no verifica esa dirección, por lo que es importante introducirla de manera correcta. Si el correo no es válido, el usuario no podrá acceder a su cuenta en caso de olvidar el código.

¿Es necesario agregar el correo?

Sí, para tener más seguridad. Si olvidas el código y no se registró un email, WhatsApp no permitirá que el usuario haga otro intento de registro hasta que pasen siete días.

Si han pasado 30 días desde que se usó WhatsApp por última vez, sin el código, y verificas tu número de nuevo, tu cuenta será eliminada

Después de siete días, podrás verificar tu número sin necesidad de introducir el código, pero todos los mensajes que hayas recibido durante ese período se borrarán y no se podrán recuperar.

Además, indicó que, si han pasado 30 días desde que se usó WhatsApp por última vez, sin el código, y verificas tu número de nuevo, tu cuenta será eliminada, pero podrás crear una nueva, verificar tu número y crear un nuevo código.

PRECAUCIÓN

Sin embargo, la empresa informó que se debe tener cuidado con los correos que se reciban para desactivar la verificación en dos pasos.

“Si lo recibes sin haberlo solicitado, no hagas click en el enlace: puede que alguien esté intentando verificar tu número de teléfono en WhatsApp”, detalló en su página.

Con información de Excélsior.