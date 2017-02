Magistrados estrenan camionetas de lujo

Pese a que se vive en época de austeridad, los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, estrenaron vehículos. Los magistrados ahora se transportan en unas muy elegantes camionetas Tahoe y Acadia, nuevecitas. Las flamantes camionetas, además, no son nada económicas en el consumo de gasolina, pero esa es una preocupación para los ciudadanos mortales, pues como otros funcionarios del Poder Judicial, y del sector electoral, los magistrados cuentan con apoyo para combustible con cargo al erario. Nadie dijo que la justicia no cuesta cara.

Piden en el PRD que Ríos Piter regrese

Aún no se ha ido oficialmente del PRD y en el partido ya piden que regrese. Que regrese Armando Ríos Piter, pero que ¡regrese a pagar lo que debe!, dicen algunos perredistas. Ayer, la versión digital de este espacio, Bajo Reserva Exprés, informó que Ríos Piter ha tomado la decisión de dejar el PRD, ante la falta de viabilidad de esta fuerza política. De inmediato, cercanos a la dirigencia dijeron que don Armando tiene un adeudo de 203 mil 889 pesos y 40 centavos, por concepto de aportaciones extraordinarias de 2015 y 2016 que el senador no ha pagado. Nos dicen que sería una vergüenza si antes de que entregue su carta de renuncia al PRD, Ríos Piter no pasa por la caja para saldar su adeudo. Añaden que debido a que saldrá del partido, pero no de la bancada perredista el senador seguirá contando con todos los beneficios y comodidades, por lo que tendrá dinero suficiente para ponerse al corriente en sus deudas con el partido.

Pelean Zavala y Moreno por apoyos

Los aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, no sólo están en el camino por la disputa de ser los abanderados de su partido en el 2018, sino que, nos dicen, ahora se encuentran peleando por las simpatías de los ex gobernadores panistas. El pasado martes 7 de febrero, la ex primera dama sostuvo un encuentro con algunos de los ex mandatarios locales en un restaurante de la Ciudad de México; ahora, nos comentan, el ex gobernador ya se encuentra consultando agendas, para poder acordar hora, lugar y fecha, en que podrá reunirse con ellos, pero sobre todo, expresarles sus aspiraciones políticas e invitarlos a sumarse a su proyecto, tal y como lo hizo la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Calan reclamos al Inai

Nos cuentan que durante la entrega del Informe de Labores del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) en el Senado, a más de uno no le gustó que los legisladores cuestionaran a la comisionada presidenta, Ximena Puente, sobre las fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos comentan que algunos miembros del Inai pretenden ubicar el tema del mal funcionamiento de la plataforma en la disputa interna por la presidencia de la institución. La senadora independiente Martha Tagle comentó que al final del informe, el comisionado Óscar Guerra se le acercó para reclamarle sobre el cuestionamiento hecho sobre la plataforma, diciendo que cuando quisiera le demostraba a ella que ya estaba funcionando. Miembros del equipo de la senadora consideraron las palabras de Guerra ofensivas, pues aseguran que ella conoce a fondo el tema y no necesita que nadie le dicte preguntas.

Con información de El Universal