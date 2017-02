CON MAYÚSCULAS 11-02-2017

¡SE LA PROLONGÓ!- Ora sí, que me perdone vuestra uaifa, pero tengo la ligera sospecha que “El Chueco de Chalkys” (Chalcatongo), el tristemente célebre “Tirano” (conste que no le digo carnicero como algunos ojales), con su grandiosa que seguramente surgió luego de un soberano pasón de esos que estilaba aquí y cuando vacacionaba en playas del Caribe ¡Azúuucar! ¿remember? Propone, sin el menor rubor, que se graven las sanciones en contra de políticos y gobernantes involucrados en actos de corrupción y dice que para lograrlo será necesario no solamente la eliminación del fuero, sino alcanzar incluso penas de cadena perpetua!… Enfundado en una camiseta que se llama corriente Expresión Democrática y Movimiento México Avanza, dentro del mismo PRI, el naturalizado istmeño plantea: “Que se vuelva delito grave el desvío de recursos, hoy no es delito grave, es fácil salir bajo fianza, y meter penas, dependiendo de los montos, yo les diría desde un año hasta cadena perpetua; hay países en donde incluso se aplica la pena de muerte. Me parece que la corrupción tan escandalosa que tenemos en el país se tiene que combatir de fondo y se tiene que combatir desde la cabeza”. Así lo dice, me cai. No le añado nada.

¿TENEMOS, KEMO SABAY?- El cuate a cuyo tesorero (el “Migue Papaya”) le pescaron cuentas multimillonarias con su carnala y con su criada, subraya que los alcances de su propuesta lleguen al presidente de la República, quien debe rendir cuentas ante la ley en caso de presentar irregularidades en su gestión: “Nosotros hemos insistido en que para combatir la corrupción debemos de irnos hasta la cabeza, y lo que solicitamos es que por parte de la fracción parlamentaria se quite la imputabilidad al presidente de México en materia de corrupción (…), los presidentes puedan ser investigados en materia de corrupción; hoy no es posible esto, lo que se llama el fuero, quitarle el fuero al presidente, para que desde la cabeza hasta el más sencillo militante del PRI tenga una responsabilidad, lo haga dentro de la ley y sin desviar los recursos”, explica UERO… El hojaldrito que ora encabeza una corriente mamuca dentro del tricolor, dice que presentará su proyectito AP (apantalla pentontos) ante el Consejo Nacional del PRI, a ver si surge por ahí un valiente que le ponga el cascabel al gato y le pregunte con que autoridad moral un cabrón que hizo lo mismo que Gabino, propone esa sarta de pendejadas. Ora sí que la soga en casa del ahorcado…

EXPLOTADORES.- Vaya que es criminal la explotación de la que son objeto trabajadores de las líneas “Choferes del Sur” y “Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca” (Tucdosa), al obligarlos a cubrir jornadas agotadoras de hasta 14 horas, además con sueldos de la trompeta y sin las prestaciones debidas. Lo intuíamos pero lo viene a confirmar el secretario general de la Federación Obrero Revolucionaria, Alejandro González Forastieri, quien revela que los 700 trabajadores sindicalizados, que movilizan a 550 unidades de transporte de ambas empresas, son explotados gachamente por el negocio que preside doña Alejandra Gómez Candiani… Los guangos del “pulpo camionero”, que se han hecho millonarios con la fuerza de los choferes, además de las jornadas inhumanas les imponen multas económicas por no laborar los días festivos o domingos, cobros de supuestos faltantes no acreditados en el aforo de pasajeros registrado en los filtros. Los ojales obligan a los trabajadores a pagar una cuota diaria de 100 tepalcates por concepto de una supuesta póliza de seguro contra daños, además de los cobros por reparaciones mecánicas o por accidentes de las unidades. Así de pocamadresca la acción de esos hijos desobedientes…

¿Y LA AUTORIDAD?- Sucede todo esto en Oaxaca, donde teníamos una Secretaría del Trabajo con el célebre “Dany Carteras”, que por cierto ya volvió a las andadas y ora anda con todo y su contador engañado -asesorando, dice él- a presidentes municipales. Es inadmisible. Según el que revela la inconformidad de los choferes, estos tienen que pagar, entre otros abusos, cuotas para el mantenimiento de los camiones y el combustible. No les pagan sueldos, lo que les sobra de la cuenta es para ellos, por eso te explicas porque andan como pinches locos peleando el pasaje y poniendo en riesgo la integridad de transeúntes y automovilistas… Pero además esos hijos de su pelona no otorgan prestaciones laborales, no pagan el séptimo día, no les retribuyen por lo que trabajan. Por eso es que ambas compañías han sido emplazadas a huelga para estallarla el próximo 20 de marzo, a no ser que acaben esos abusos, se logre la regularización de salarios, con renovación de contratos, que se respeten las leyes laborales. Los 700 choferes mueven 550 tartanas y sufren hostigamiento de parte de los patrones. A ver qué hace “Brozo, el aboganster tenebroso” de la Junta de Conciliación y Arbitraje con este paquete. Capaz que se vende…

AHÍ LA LLEVA.- Pocos le daban crédito a Toño Iglesias cuando llegó a la AEI. No, ese canijo no es policía, no sabe nada de investigación, va a retrasar las investigaciones. No, que llega al cargo por recomendaciones. Y como el “malacatero” había andado más en la grilla y en las finanzas que en cargos de tecolín, todos le hicieron el fuchi. Bajita la tenaza ha ido justificando su nombramiento. Por lo menos muchas de las investigaciones que dormían el sueño de los justos, las ha reactivado y como que ha comenzado a funcionar esa inoperante agencia en la que Jazziel se pasó haciéndose tarugo… Un buen golpe de la corporación, ahora encabezada por el costeño, fue la detención del homicida del ex dirigente de Sección 22, Alejandro Leal Díaz, el pasado jueves por un equipo táctico que lo aprehendió en el estado de Morelos. Más de un año que se enfriaron a ese camarada y apenas lograron apresar a uno de sus matones. Hace unas cuantas lunas también detuvieron al defraudador de una caja de ahorros de Mitla, compa con varias órdenes de aprehensión, que “extrañamente” no caminaban. Otro punto, el de los mafiosos detenidos que habían secuestrado y asesinado a una niña en Chalcatongo. Confiemos no sea entrada de cuaco….

EL PUENTE 2012.- Así lo bautizaron los ingeniosos. Es la obra emblemática del gabinismo. Fuera de ésta, si se recuerdan, no hubo algo que se pudiera aplaudir o agradecer. Y se hizo en tiempo récord: Más de tres años. Primero por las trabas que le pusieron, que después se supo fueron porque no se les convidó del pastel, y después porque lo encomendaron a tortugas, que vigiladas por la famosa Sinfra daban un golpe hoy y mañana nada. Además terminó costando un ojo de la cara, casi el doble de lo presupuestado originalmente. Total que la única obra en la capital del estado hecha por los saqueadores del cambio, valió mandinga… Desde que la entregaron se vio que estaba hecho no con las patas sino con las naylon. Fisuras por todos lados, remiendos por acá y por allá. Si teneis memoria, recordaréis que alguna vez os conté que la parte de bajada, con rumbo a Santa Lucía, no pegaron bien las famosas “ballenas”, en las uniones se sentían como baches o zanjas, pero nadie hizo caso de la observación y así se fue y así siguen. Y ora resulta que Sinfra solicitó estudios a una empresa especializada sobre las condiciones en que se encuentra el Distribuidor Vial, pero en tanto restringió el paso vehicular para evitar algún accidente.

LAS DEL ESTRÉS.- No más son tres. No es cosa de que os pongáis hasta el cepillo. Y son para el estrés, ni siquiera para vosotros. Así que a reserva de que os vea este sabadiux para el desahogo de esa diligencia, os cuento algunas cosillas… Una, que el parque recreativo de las faldas del Cerro del Fortín, junto con el estacionamiento con 600 cajones, el puente peatonal y el paso vehicular a desnivel, están dados al catre, abandonados con todo y que en ellos se invirtieron 325 melones. Según la nota están bajo el cuidado de Sinfra, pero esto no interesa a naiden. No hay agua por lo menos para regar el pasto y las plantas, dice el reporte… Y que Ulises Cortés Maldonado, quien se ostenta como dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, sale con que deben reconocer a unos mil médicos de su membrete, de lo contrario estallará la huelga estatal el próximo 26. Más banderas para este jijo de la rejijurria… Y que el cura Solalinde la emprende ahora contra don Chelís Chávez Botello. Dice que el Arzobispo protege a pederastas ¿y saben por qué? Como el arzobispo jalisciense ya se jubila, el vivillo este piensa que lo pueden mandar “por lo menos” de Vicario… ABUR.