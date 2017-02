Barça y Alavés darán una ‘probadita’ de la Final de Copa

Alavés y Barcelona, finalistas de la Copa del Rey, se verán las caras hoy en la Jornada 22 de la Liga española. Este encuentro será una pequeña ‘probada’ previo al duelo que se llevará a cabo el 27 de mayo de este año.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se encuentran en gran momento, al tener sólo un encuentro perdido en lo que va de 2017 y llegar a este compromiso tras derrotar 2-4 con autoridad al Sporting Gijón.

Por su parte, los pupilos de Luis Enrique buscarán dejar atrás el mal sabor de boca frente al Betis y los momentos de agonía que tuvieron ante el Atlético de Madrid en las Semifinales de la Copa del Rey, para seguir acortando distancias con el

Real Madrid en la cima de la clasificación del certamen.

“Me interesa ser líder en la Jornada 38 y ahora necesitamos puntos para buscar mejorar nuestra posición”, sentenció.

Para el estratega de los catalanes, Luis Enrique, el partido ante el Alavés será complicado, además de dejar claro que ya no es sorpresa que este equipo pueda ganarles.

“La sorpresa que supuso ese partido en su momento (la victoria en la Jornada 3, en el Camp Nou) ya no lo es tanto en la Jornada 22, el Alavés tiene unos números espectaculares y para mí es el equipo revelación por las cosas que hacen y cómo lo hacen.

REAL MADRID QUIERE PERMANECER EN LA PUNTA DE LA LIGA AL VISITAR A OSASUNA

Luego de la suspensión del juego Celta vs Real Madrid, el conjunto merengue se enfrenta este día ante el Osasuna, con la mira en mantenerse en la cima de la tabla general. Sin embargo, el estratega del equipo, Zinedine Zidane, afirmó que jugarán sin preocuparse en la ventaja que tengan en la clasificación.

“Los dos partidos que tenemos todavía no sabemos lo que va a pasar, pensamos en lo que tenemos ya, no sabemos ni la fecha del Celta, pensamos sólo en lo que nos toca este sábado (hoy), sin pensar que vamos a tener tres, cuatro, ningún punto después de jugar lo que nos falta”, reconoció el francés.

Asimismo, Zidane no quiso afirmar si el parón de 15 días afectó o no al equipo, pues reconoció que los futbolistas entrenaron con regularidad.

“No sabemos (si afectó o no), lo que puedo asegurar es que trabajamos bien y físicamente estamos bien, claro que era mejor jugar y los futbolistas quieren hacerlo, no entrenar. Eso está bien en pretemporada, lo que me gusta es jugar.

“Nosotros llegamos bien, porque hemos tenido tiempo para trabajar y eso significa que llegamos bien. Es un campo muy complicado. Es el primero contra el último y eso no me gusta para nada. Es un equipo que juega bien y en su campo siempre es muy difícil. Sabemos lo que nos espera”, comentó.

