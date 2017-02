Algunos regalos tecnológicos para Día de San Valentín

El día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad se aproxima, por lo que queremos brindarte algunas opciones ideales para regalar a tu pareja, amante, esposo o familiares, amigos, abuelos, tíos… a cualquier persona que desees expresar una muestra de cariño. Es importante que el afecto esté presente cada día, pero no está de más tener un buen pretexto para obsequiar algo.

A continuación te compartiremos una recopilación de regalos tecnológicos que podrás encontrar en Amazon México a precios accesibles.

Kindle, color blanco- $1,499.00 MXN

En tiempos donde la tecnología es parte de nuestra realidad cotidiana, un Kindle podría ser ideal para no perder el hábito de la lectura. Podrás encontrarlo disponible en Amazon en color blanco o negro, según tu preferencia. Su pantalla se caracteriza por no tener reflejos para que la lectura sea amena en plena luz del día, además de que la batería durará semanas para evitar incomodidades al tener que estar cargando el dispositivo.

En Kindle se pueden almacenar miles de libros y existe la posibilidad de elegir entre nuevos lanzamientos y bestsellers. La entrega será realizada antes de que llegue el 14 de febrero.

Fujifilm Instax Mini 8- $1,399.00 MXN

Si tu pareja es amante de lo retro, una cámara instantánea podría ser ideal, además de que Amazon ofrece una gran diversidad de colores (amarillo, azul, blanco, rojo, morado, negro y rosa).

La Instax Mini 8 destaca por tener un diseño llamativo y compacto, además de que logra capturar fotografías luminosas instantáneas de manera muy sencilla con colores muy vivos. Además, ajusta automáticamente el brillo para tomar una mejor captura. De igual manera, cuenta con diferentes filtros de luz para que puedas tomar la mejor fotografía posible en cada escenario.

Bocina LED TELEFUNKEN- $899 MXN

Esta bocina podría ser ideal para toda situación. Funciona mediante Bluetooth y es compatible con smartphones, laptops, iPods, MP4 players, tabletas, sistemas Android, iOS, Windows Linux, etc. En Amazon podrás encontrarla disponible en color rojo, amarillo o verde.

Gracias a tu protección IP44, la bocina TELEFUNKEN es muy práctica para lugares sumamente húmedos. Puedes controlarla por medio de un control a largas distancias, ya sea para subir el volumen, adelantar alguna pista, cambiar el color, etc. Su batería es recargable e incluye su propio cable micro USB.

Vinil, The Dark Side Of The Moon- $566.00 MXN

Todo amante de la música agradecería tener en sus manos el vinil de Pink Floyd, así que Amazon está ofreciéndolo a un precio bastante accesible. Podrás recibirlo el mismo jueves 9 de febrero. Tu ser querido podrá gozar de canciones clásicas e icónicas como Us and Them, Eclipse, Any Colour You Like, Speak To Me, entre otras.

Si crees que con The Dark Side Of The Moon, no es suficiente, la plataforma ofrece un paquete en el que se incluyen también los viniles de Animals y Meddle por $1,499.51 MXN.

Game of Thrones, temporadas 1-5 Blu ray- $1,379.00 MXN

Si te has perdido de una de las series con mayor renombre a nivel internacional de HBO, no dejes pasar esta oportunidad que incluye de la temporada 1 a la 5. Sin lugar a dudas, un regalo ideal para disfrutar en pareja, pues durante mucho tiempo podrás estar entretenido viendo cada suceso trágico por la disputa del trono de hierro.

Batallas sangrientas, romances prohibidos, dragones, e inmaculados son cosas que podrás gozar por horas completas. Tendrás la posibilidad de encontrar este paquete en Amazon y recibirlo antes del 14 de febrero para que planees tu situación con calma.

Mortal Kombat XL, Xbox One- $899 MXN

Un videojuego también podría ser una opción viable si tu pareja es geek. Encuentra este juego en Amazon con un descuento de $200. En esta versión del juego hay una inclusión de 8 personajes nuevos, a diferencia del título original, de tal manera que en total hay 33 luchadores para seleccionar y realizar grandiosos fatalities.

La variedad de combos y ataques es increíble si tomamos en cuenta que cada personaje mantiene 3 estilos diferentes. Además, con la llegada de los nuevos personajes, cualquier persona querría jugar con Alien o Predator. Tómate el tiempo necesario para decidirte a comprar este maravilloso título.

The Big Bang Theory, temporadas 1-6, Blu-ray- $1000 MXN

Amazon ofrece 6 temporadas de una de las series que destaca por el ingenio, la crítica a las situaciones sociales, y la maravilla de ser una persona geek. No cabe duda que el precio es bastante accesible, pues la plataforma indica un ahorro de $622.84, es decir, un 38 por ciento de descuento.

Si no has sido constante y te has perdido de la historia de un grupo de amigos amantes de los cómics, videojuegos, la física, química y tecnología, cuestiona bien tu existencia y adquiere The Big Bang Theory para entretenerte día y noche a lado de tus seres queridos.

Star Wars: La saga completa, Blu-ray- $979 MXN

El cine es uno de los ámbitos artísticos que más se viven y disfrutan en pareja y qué mejor que disfrutar un fin de semana completo a lado de quienes quieres que viendo Star Wars. Este paquete incluye 9 discos para que disfrutes de cada largometraje que ha destacado en una de las sagas más icónicas en la historia de la cinematografía, sobre todo en el género ficticio.

Podrás recibir dicha saga antes del 14 de febrero para que contemples bien tus compras. Con Amazon, podrás ahorrar hasta 300 pesos y tener en tus manos Star Wars. Si tu ser querido aún no la tiene, hazle un favor y regálasela a un precio muy accesible.

Audífonos urBeats color rosa- $1,173 MXN

Con los urBeats, podrás gozar de un sonido puro y su estructura metálica otorgará al propietario de un estilo gran marcado.

Su carcasa es de metal sólido mecanizado con el fin de evitar que las vibraciones y el sonido no deseado interrumpan tu experiencia auditiva. La caja cuenta con con los audífonos, un control en línea, cable de micrófono, bolsa de almacenamiento y 4 pares de tapones protectores para que conserves bien tus audífonos.

Funda iPhone 7 Plus House of Harlow- $827 MXN

Un smartphone se ha vuelto uno de los objetos más preciados de nuestra realidad. Desafortunadamente, ya ninguna persona puede salir de su hogar sin un teléfono inteligente en las manos. Una de las peores tragedias que nos podría ocurrir es que nuestro dispositivo móvil se nos caiga y que todo el display se quiebre.

Además, los smartphones no son de precios tan accesibles como para darnos el lujo de descuidarlos, o de estarlos arreglando a cada momento. Un iPhone 7 Plus es de tener cuidado, así que podrías regalar esta funda elegante de color negro con blanco/mármol.

