Al Margen 11-02-2017

+ En su centenario, a la Constitución se le debe reivindicar el artículo 27

+ El reparto agrario fue la única causa social de fondo de la Revolución

En El Laberinto de la Soledad, el poeta y ensayista Octavio Paz considera que la única gran causa social que le dio contenido y justificación a la Revolución Mexicana, fue la causa agrarista de Zapata. Todo eso, evidentemente, contrasta de manera profunda con el resultado de ese régimen revolucionario, “institucionalizado” después a través de un partido (el PRI), y que ha dado como resultado este país que hoy atraviesa por una nueva crisis gracias a la incapacidad del régimen de replantearse y reconocer sus insuficiencias. Ese planteamiento revolucionario de Zapata quedó plasmado en el artículo 27 que, hoy que se intenta reflexionar con mayor fondo en el marco del centenario de la Carta Magna, debería ser más conocido e incluso reivindicado en su contenido y en la trascendencia social y política de su existencia.

En efecto, hay voces críticas que señalan las posibles deficiencias del artículo 27. Una de ellas es la que sostiene que el artículo 27, uno de los más extensos de la Constitución, aborda el relevante tema de la propiedad pero que, sin embargo, tiene también sus bemoles. En ese sentido, una crítica que desde hace varios años se ha esgrimido en contra de esta disposición reside en su conservadora y estatista visión respecto la compleja madeja de relaciones entre propiedad privada, el Estado y lo público.

Más allá de esta lectura, un problema medular de esta disposición es su enorme ambigüedad, dicen quienes ven el citado precepto desde una perspectiva crítica. El artículo 27 no define con claridad los alcances y límites del Estado frente a la propiedad privada. O, más bien, traza su interacción siguiendo esta muletilla: sí, pero no.

¿Existe propiedad privada? Sí, pero al final todo es siempre del Estado y puede regresar a éste. ¿El Estado tiene límites al expropiar un bien privado? Sí, pero no es claro en qué consisten tales límites —como la llamada utilidad pública—. ¿Ciertos bienes o actividades no pueden ser explotados por particulares? No, en efecto, a menos que se reúnan ciertas condiciones. Entonces, eventualmente… Y así un largo etcétera. Se trata de un laberinto de reglas cuyo resultado es un instructivo que, justo, no dirime las complejas cuestiones sobre qué es y cómo funciona la propiedad en el Estado mexicano.

Ahora bien, más allá de eso, hay que reconocer su trascendencia para la Constitución mexicana, en un marco histórico que rebasa por mucho las deficiencias de redacción que, a la distancia, pueden hallarse en la Constitución mexicana como más comunes de lo que pudiéramos imaginarnos.

En ese sentido, apunta Emilio Kourí (http://www.nexos.com.mx/?p=31269), que si se trata de resumir las credenciales y las promesas con que debutó el nuevo régimen revolucionario en la Constitución de 1917, no hay texto más significativo que el artículo 27. Ahí el gran sujeto es simplemente la Nación, y su objeto nada más y nada menos que definir (y justificar), a grandes trazos, los poderes que ésta habría de ejercer sobre la propiedad territorial (la tierra, el agua y el subsuelo). La Nación, soberana, anunciaba que se dedicaría en lo sucesivo a transformar el dominio de tales propiedades, todo esto en aras de la justicia, “para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública”. Algo de eso poco a poco se cumplió. A lo largo del siglo XX, decir “artículo 27” sería evocar dos grandes gestas episódicas de reorganización y redistribución hechas por el Estado bajo su amparo: la reforma agraria ejidal y la nacionalización del petróleo. El impacto de esas reformas fue indudablemente enorme. Por ello no hay artículo constitucional más famoso ni más nacionalista que el 27. Llevan su nombre calles, escuelas, poblados y ejidos a lo largo y ancho del país. En el imaginario republicano del siglo XX, el 27 fue el gran repositorio genético de la retórica, la identidad y las políticas públicas surgidas de la Revolución, el referente por excelencia de toda una época histórica que por lo demás ya ha quedado atrás, tal y cual lo señalan, entre tantas otras cosas, las propias reformas que ha sufrido en los últimos 25 años. De aquel viejo artículo 27 todavía quedan pedazos en la versión vigente. Algunos son declaraciones de principios que aún se sostienen. Otros resultan ya irrelevantes en sus efectos y son apenas vestigios de antiguas razones; permanecen en el texto testimonialmente, símbolos en sí mismos indescifrables de un momento fundacional ya muy distante.

PRECEPTO DE LEGITIMIDAD

Una cosa es contemplar la vida pública del artículo 27, cual mandato constitucional, fundamento nacionalista o fuente originaria del intervencionismo estatal en el ordenamiento de la propiedad territorial. Es lo más conocido y celebrado (o criticado). Otra, muy diferente, es analizar su génesis, composición y evolución internas como reflejos de una larga historia de disputas por la tierra, la legitimidad y el poder. A partir de una relectura contextualizada del texto original y de algunas de sus modificaciones posteriores, este ensayo ofrece unas breves reflexiones sobre la relación entre el artículo 27 y la reforma agraria ejidal que durante buena parte del siglo XX transformó radicalmente la estructura de la propiedad rural en México, en lo que fue sin duda (y más allá de sus muchas deficiencias) una de las más significativas intervenciones sociales de los gobiernos emanados de la Revolución. El mismo texto constitucional se ocupa también del petróleo y del agua, pero esas historias quedan por necesidad al margen de estas observaciones. Queda claro de antemano que ésta es la lectura de un historiador, no la de un jurista, que son a fin de cuentas perspectivas muy diferentes.

Así, dice Kourí, el artículo 27 de 1917 es un texto extraño, en partes diáfano y en otras muy opaco, una mezcla de principios absolutos con consideraciones coyunturales y argumentos muy específicos de carácter histórico. Fue producto de una muy apresurada redacción, reflejo a su vez de una compleja negociación sobre un tema (el orden de la propiedad territorial) que había causado graves conflictos sociales y políticos, y sobre el cual en realidad existían muy pocos consensos. De ahí surgen algunos de los claroscuros y las contradicciones que se plasmaron en el texto constitucional, cuya interpretación —como siempre pasa en estos casos— tendría que ser resuelta más adelante por vías políticas y además sobre el terreno, por vía de la fuerza.

TRANSFORMACIONES

Han pasado ya 25 años desde que desapareció del artículo 27 su concepto más trascendente: la obligación de otorgarle tierras a las corporaciones de población que las necesitasen, sin importar la causa. Para entonces el reparto de tierras llevaba tiempo extenuado y no era ya ni la sombra de lo que alguna vez había sido. Pero el campo mexicano, ya poblado de ejidos, tampoco era ya ni la sombra de lo que había sido en vísperas de la Revolución. La reforma constitucional de 1992 cerró una era histórica durante la cual el Estado impulsó y fue impulsado a realizar un extraordinario cambio en la distribución de la tenencia de la propiedad rural. Sería erróneo atribuirle al polifacético artículo 27 de 1917 la autoría de tales transformaciones, pero también lo sería no reconocer que sin los principios ahí esbozados no le hubiera tocado a México vivir el singular siglo del ejido.

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas