Videgaray niega que corrigiera a Trump

La CBS News aseguró que Luis Videgaray modificó personalmente el discurso en el que Donald Trump anunció la orden ejecutiva para construir el muro fronterizo. Horas después, el canciller desmintió la versión y la calificó de “fake news”.

De acuerdo con el canal de noticias, el secretario de Relaciones Exteriores de México hizo cambios al discurso del presidente de Estados Unidos, pues “se horrorizó” al ver la versión original y la suavizó al eliminar, entre otros puntos, la parte en que insistía en que los mexicanos pagarán por la valla.

El reportaje indica que cuando Videgaray fue a Washington, el mismo día en que Trump firmó la orden, el asesor y yerno del jefe de la Casa Blanca, Jared Kushner, le mostró el documento que se entregaría a la Oficina de Seguridad Nacional, que además incluía el bajo nivel de aprobación de Enrique Peña Nieto.

La televisora cita a funcionarios mexicanos como fuente de esta versión, en la que insiste en que Kushner y Videgaray “cambiaron lo que pudieron para ofrecer una versión más positiva sobre el futuro de la relación entre ambos países”. Después, los dos habrían ido a la Sala Oval para poner a consideración de Trump los cambios.

“Trump preguntó enojado, alzando sus manos, por qué debía leer la nueva versión. Con Videgaray presente, el presidente accedió a hacer los cambios”, dijo la CBS, y añadió que, de acuerdo con su fuente, Kushner está ahora a cargo de todo lo que tiene que ver con los dos países, con la misión de evitar que la relación se venga abajo.

En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión, la vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Algorri, sostuvo que “es falso que el secretario Videgaray reescriba o haga cambios a los discursos del presidente Trump”.

Más tarde, el canciller escribió en su cuenta de Twitter: “Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: FAKE NEWS”.

UN MEJOR TLC

En entrevista con el canal de noticias MSNBC, Videgaray reiteró que México y Estados Unidos están en un periodo de consultas sobre el Tratado de Libre Comercio, que durará 90 días.

“No esperamos negociaciones inmediatas sobre comercio y el futuro del TLC, es un acuerdo viejo, ha sido bueno para ambos países, no solo para México, pero podemos hacerlo mejor para ambos países”, expresó.

El canciller sostuvo que México está abierto a negociar un acuerdo para ganar-ganar, pues “no tiene que haber un ganador y un perdedor, esto es comercio y siempre hay espacio parea un acuerdo”.

Respecto a la construcción del muro, el secretario advirtió que el gobierno de Donald Trump también debe comprometerse a detener el tráfico de armas y de dinero de Estados Unidos a México, que favorece a los cárteles de la droga.

“Siempre pensamos que el tráfico ilegal en la frontera es de sur a norte, pero la gente olvida que muchas armas, y no estamos hablando de armas de bajo calibre, sino de alto, que llegan a los cárteles y literalmente forman pequeñas milicias vienen de EU.

“Los cárteles obtienen el dinero de Estados Unidos y esto no es por transferencias, sino dinero moviéndose de un país a otro, de Estados Unidos México, y ese dinero les da mucho poder”, expresó.

Videgaray señaló que, si bien hay diferencias “públicas y conocidas”, las primeras reuniones han sido productivas. Recalcó que “el muro no es el gesto más amistoso y puede que no funcione”, pero México no es quien decide su construcción y tampoco pagará por él.

Con información de Milenio