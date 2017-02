México desde lejos

En muchos países, no solamente de América, está puesta la mirada en MÉXICO, debido a la situación que se vive actualmente por la política agresiva del President of the United States of America en contra de nuestro pueblo. No pocos políticos, actuales o retirados, han expresado su opinión acerca de la relación existente (que se ha tambaleado fuertemente) entre ambos pueblos y sus gobiernos. Rajoy, el español, por ejemplo, ha sido uno de los más fuertes y directos a favor de MÉXICO, aunque ellos ya han vivido la experiencia de tener algo así como un MURO, para proteger a su propio país. La máxima autoridad alemana, la gran señora, ha opinado también en favor “nuestro”. Y así por el estilo. Salvo la opinión disfrazada del gobernante de Israel, casi “colonia gringa”, que ha señalado su aprobación en favor del MURO de Trump. Me quedo con lo expresado el ex – Presidente de Panamá, Arístides Royo, en su publicación de este miércoles 8 de febrero, en importante Diario Mexicano. “México lindo y querido”, le tituló a su artículo. Hay que agradecer al ilustre panameño sus alabanzas y excelentes comentarios escritos dedicados nuestro amenazado país, que está en la mira del gobernante norteamericano. El señor Arístides, no creo que solamente lo haga por lo de su apellido, pues da signos de conocer bastante a nuestro pueblo, que a lo largo de su historia, ha empleado inclusive las ARMAS, para defender si integridad. Pero, más que nada, ha mostrado y demostrado, siempre, su amor por EL RESPETO AJENO, no solamente entre los individuos, sino más aún entre las naciones. La DOCTRINA que ha regido nuestra política INTERNACIONAL ha sido la de NO INTERVENCIÓN y SÍ la del apoyo internacional, sobre todo a los ciudadanos del mundo, que lo han requerido. Miles de ESPAÑOLES lo pueden ratificar; en particular, aquellos que tuvieron que abandonar su país, ante el embate de su famoso DICTADOR (que era muy “franco”). Y como dicen que “lo que se siembra se cosecha”, sabemos que, en caso de que se agudizara el problema “trompiano”, NO faltarían gobernantes que le tendieran la mano a nuestro país, para compensar las famosas y necesarias “remesas”, que dan de comer a miles de familias mexicanas. Por cierto, por las opiniones como las del señor Royo y otras informaciones leídas, pensamos que habría que pedir a Trump, que NOS regresara al “chapo”, pues harán falta expertos en abrir TÚNELES para “pasarse al otro lado”, porque, le mera “verdá”, NO es fácil escalar un muro de las dimensiones del que ya “diseñó” el DICTADOR norteño. Quienes han escalado ese tipo de muros dicen que “lo más peliagudo es la bajada”. ¡Pues claro que yes! No hay de dónde agarrarse aunque sea con las uñas. Como siempre, le sugiero que localice la publicación que le comento para que disfrute de las líneas escritas por el EX mandatario de Panamá. Por mi parte, en agradecimiento, voy a “rezar” porque en la eliminatoria mundialista, para “ir a Rusia”, NO nos toque enfrentarnos con los amigos panameños. En todo caso, que les toque a ellos dejar fuera a los hijos de Trump.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García