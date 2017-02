A pesar que fue enjuiciada por un delito menor, a María Guadalupe García de Rayos, los agentes del ICE (migración) la trasladaron para deportarla hacia Nogales, Sonora en medio de un aparatoso operativo de seguridad como si se tratara del más peligroso criminal.

Hace más de 20 años, migró hacia los Estados Unidos para buscar el anhelado “sueño americano”, allá se casó y formó una familia, nunca tuvo ningún roce con la justicia hasta el año 2008 cuando fue detenida mientras trabajaba en la cafetería de un acuario en Phoenix, Arizona, donde el polémico alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, emprendió una cruzada antiinmigrantes.

“Yo solamente soy una madre que lucha por sus hijos, cuando estaban por deportarme mi experiencia fue muy emocionante al ver que mis hijos y amigos estaban luchando para evitar que me trajeran, fue muy impresionante ver cómo los policías estaban tan enojados y querían sacarme a fuerzas, pero tuvieron que regresarse y eso los enojó más que no predijeron sacarme”, explicó María Guadalupe.

Relató que cuando los agentes del CBP y el ICE no pudieron trasladarla, fue esposada de pies y manos, le negaron el derecho a comunicarse con sus seres queridos, la encerraron en un cuarto junto a otros cuatro indocumentados y después la sacaron a ella sola para deportarla en medio de un convoy fuertemente custodiado.

“Fueron por mí, me sacaron sola y me subieron a un carro de policía, adelante iba una camioneta y atrás otra, prácticamente me sentía como cuando extraditaron a “El Chapo” Guzmán hacia los Estados Unidos, me sentía así, como si yo fuera muy mala”, agregó.

María Guadalupe, fue procesada penalmente por utilizar un falso Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) para obtener un trabajo, un delito conocido como robo de identidad que según la Corte de Apelaciones en los Estados Unidos no se le considera como “delito de torpeza moral”, es decir, no es grave porque el inculpado nunca tiene la intención de hacerle daño a una víctima.

A siete años de que Arizona implementara la controversial ley antiimigrante SB1070, María Guadalupe se convirtió en la primera víctima del alguacil Joe Arpaio y de la nueva política migratoria del presidente, Donald J. Trump.

Con información de Excélsior.