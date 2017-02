Lo que en un principio se pudo tratar de una broma, estuvo a punto de quitarle la vida a una niña de 12 años en la Secundaria Técnica Número 17 en Salvatierra, Guanajuato.

Presuntamente una alumna inyectó en la bebida de su compañera de escuela y sin que nadie se diera cuenta, una porción de insecticida el cual fue ingerido en horario de clase.

“Me pusieron en mi bebida, me pusieron veneno (…) sí me lo tomé (…), me empecé a marear, se me empezaba a cerrar la garganta, me ardía mucho el estómago y me dolía mucho”, comentó la menor

La pequeña fue trasladada de emergencia a un hospital en donde le hicieron un lavado de estómago e informaron a sus padres que había ingerido veneno.

“El ayuntamiento está enterado del caso, estamos tratando de apoyar a la familia en todos los órdenes, en cualquiera que sea la situación de ellos, económica, etcétera y queremos apoyar a nuestra sociedad en ese sentido”

Sara estuvo internada varios días pero ya está fuera de peligro.

En tanto, sus familiares exigen una explicación a las autoridades del plantel y que la procuraduría de justicia y la secretaría de educación de Guanajuato realice una investigación exhaustiva.

“Simplemente yo lo que quiero es que se haga justicia para mi sobrina y no quiero que esta cosa se quede así, que se quede impune, quiero justicia para mi familia porque mi sobrina estuvo a punto de morir”, agregó.

Sara ya no quiere regresar a esa escuela pero sabe que sus papás no tienen los recursos para llevarla a otro centro educativo, por lo que pide que la o el responsable sea expulsado de la escuela.

“Que pues los expulsen y que tengan su castigo (…) me pudieron haber matado”

Hasta ahora no se sabe con certeza quien trató de envenenarla.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación a la par de las autoridades ministeriales.

Con información de Excélsior.