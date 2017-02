Denuncian choferes explotación de empresas de transporte urbano

Trabajadores de la empresa “Choferes del Sur” y “Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca” (Tucdosa), denunciaron ayer la criminal explotación a la cual son sometidos por los propietarios del “pulpo” camionero con jornadas agotadoras de hasta 14 horas, por lo tanto anunciaron que ambas compañías han sido emplazadas a huelga la cual estallaría el próximo 20 de marzo a las 8 de la mañana.

El secretario general de la Federación Obrero Revolucionaria de Agrupación Sindical de la República Mexicana (FORAS-RM), Alejandro González Forastieri dio a conocer en conferencia de prensa que los 700 trabajadores sindicalizados, que movilizan a 550 unidades de transporte de ambas empresas, son explotados laboralmente en jornadas hasta de 14 horas de trabajo por los propietarios cuyo Consejo de Administración lo encabeza Alejandra Gómez Candiani.

González, aseguró que los choferes tienen que pagar cuotas para el mantenimiento de los camiones y el combustible, y el resto es para ellos como parte de su salario.

El dirigente sindical denunció que además de las jornadas inhumanas les impusieron la aplicación de multas económicas por no laborar los días festivos o domingos, cobros de supuestos faltantes no acreditados en el aforo de pasajeros registrado en los filtros.

Acusaron que los patrones obligan a los trabajadores a pagar una cuota diaria de 100 pesos por concepto de una supuesta póliza de seguro contra daños, además de los cobros por reparaciones mecánicas o por accidentes de las unidades.

No tienen prestaciones laborales, no se les paga el séptimo día, no se les retribuye de acuerdo a lo que trabajan, por lo cual esperan tener acuerdos con la parte patronal para evitar una huelga, pues sólo desean tener beneficios laborales, ya que no tienen prestaciones.

Detallaron que forman parte de la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aerotransportes, Similares y Conexos de la República Mexicana, filial de la federación FORAS-RM, quienes por casi ocho meses tienen un conflicto laboral ante la negativa de la parte patronal y administradores.

Indicó que solo exigen regularización de pagos de salarios, además de la renovación de contratos para que se respeten las leyes laborales, de esta forma, esperan acabar con los abusos de la patronal.

Sostuvo que se ha declarado el aviso de huelga en la ciudad y zona suburbana, lo que podría iniciar el 20 de marzo a las 08:00 horas en caso de no lograr acuerdos con la parte patronal.

La representante de las empresas Alejandra Gómez Candiani, no ha dado atención a las demandas de los choferes, incluso les ha cerrado la puerta en la cara para no dar la atención que se requiere, detalló.

Explicó que el sueldo de los trabajadores se genera por el pago de pasaje, de ahí tienen que sacar para el mantenimiento de los camiones y el combustible.

Se han instalado barras magnéticas en las unidades para tener el conteo real de los pasajeros que suben a los camiones pero están siendo manipuladas pues se registran vía satélite, dijo.

Destacó que son alrededor de 700 trabajadores que demandan la actualización del contrato colectivo de trabajo, y piden al menos el 18 por ciento de lo que se logra obtener con el pasaje.

Miembros del sindicato ahí presentes explicaron que por ruta sacan como mínimo de mil a mil 200 pesos, por ejemplo en Xoxo, San Martín; colonias Moctezuma e Hidalgo; pero hasta siete mil pesos los camiones que van al fraccionamiento La Esmeralda, Plaza Del Valle o Teletón.

El servicio está perdiendo calidad por el tipo de sistema que se aplica a las unidades, además se supone que se tiene un subsidio para estudiantes o personas de la tercera edad, el cual terminan pagando los trabajadores, añadieron.

Detalló que son un aproximado de 700 trabajadores, quienes movilizan a alrededor de 550 unidades de motor, y trasladan a un aproximado del 50 por ciento de la población en la ciudad capital y zonas conurbadas.

Sin embargo, indicaron que se ha tenido anarquía, egoísmo y hostigamiento de parte de los patrones y de la administración en contra de los trabajadores, por ello exigen a las empresas condiciones humanas y legales para el desarrollo del trabajo.

Con información de Iván Castellanos