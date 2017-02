Creador del video “pasito perrón” pide disculpa

El video del Niño Dios bailando la canción Pasito Perrón se viralizó tanto en internet, que trascendió al nivel de crear un evento masivo y haciendo enojar a los más altos mandos de la Iglesia en México. Es por esto que no nos quedamos con la duda de quién podría estar detrás de este divertido video…¡y lo descubrimos!

Se trata de Rolando Ávila, productor de un programa de TV Azteca Bajío, quien tuvo la idea hace dos años.

El programa que produce Rolando es “Ah’ pa’ nochecita” y grabó el video en diciembre de 2015 cuando caminaba por un tianguis navideño de León, Guanajuato, donde encontraron la figura del Niño Dios. Un miembro del equipo del productor encontró gran parecido entre la estatuilla y uno de los conductores del programa, quien se caracteriza por siempre bailar en la transmisión. Así, mientras Rolando Ávila movía la figurita, uno de sus compañeros puso la canción desde su celular.

Tras el escándalo por el enojo del director de la Arquidiócesis de México, José de Jesús Aguilar, el Rolando explicó en entrevista para Verne que no fue su intención herir la sensibilidad de nadie: “Yo creo que la opinión del sacerdote es válida para él y sus creencias. Ese es su trabajo, al final del día. Pero no creemos que hayamos hecho nada malo […] Entiendo que esa es su opinión, pero para los que no compartimos sus creencias, es válido hacer estas cosas”.

Con información de Agencias