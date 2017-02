CON MAYÚSCULAS 10-02-2017

LOS VEINTIDOCITOS.- En el escandalito de las plazas a normalistas que motivó se preocupara de Oaxaca la mal llamada prensa nacional, faltaba la opinión de los “veintidocitos”, es decir de los normalistas que quieren sus plazas por sus méritos alcanzados, secundando lo que hacen sus maestrazos del Cártel 22. Y brincaron en redes los de la CENEO expresando: “nuestra inconformidad, molestia y repudio por la postura que los pseudolíderes han tomado, y decisiones que se atribuyeron sin previo análisis y consulta con sus bases, debido a que han estado trabajando bajo corrupción y favoritismo, llenando sus bolsillos y quebrantando a sus bases”… Esto es, no les gusta lo de la evaluación que, dijeron, será obligada para darles plazas, y llaman a sus capos para que resuelvan el asunto que obstaculiza la contratación de verdaderos compañeros combativos y que habían permanecido en resistencia. Los chicuelos no entienden cómo hicieron las listas y cómo se dejaron engañar. Dicen que es un golpe a sus compas y contribuye a la muerte del normalismo. Con eso basta para entender que no se quedarán así y que la van hacer de pedernal, o lo que es lo mismo vienen tiempos canijos en esto de la educación. ¿Quieren apostar?

NOVATADAS.- Para que vean que eso de sentirse el non plus ultra en este mundo, no es bueno. La famosa Samantha, que presume ser la que parte el queso en Jalpan, en la sesión de anteayer, en la que el RIP salió con la jalada de tumbar las diputaciones pluris, la teca sacó su carácter autoritario al intentar imponerse y coartarles su libre expresión a los diputables. Verán: Quien fuera cancerbero de los fondos del santuario de Juquila, Manuel León, presentó la iniciativa en comento. Que salta “Charbelín” y pide la palabra. La Samy sabía que los iba a zurrar y no quería dársela pero terminó dándosela, -la palabra-, luego la otorgó a Nayeli, la muy verde diputada… Se la volvió a dar al “Charbelín”, que ilustró a los tricolores sobre las pluris, el ojal los zurró dos veces, pero que se le ocurre al “moreno” Fernando Lorenzo hablar y la teca dijo que ni madres, que allí solamente sus chicharrones tronaban. Total que siempre sí subió a tribuna el Profe y se concluyó un debate, no programado, sobre la iniciativa de los pluris y todo por la torpeza del que se siente jefe de la mafia y su mal soplador -de tips- Igmarcito Matus, que tampoco le supo apoyar como “conocedor” del desarrollo de las sesiones.

RICOS DE ABOLENGO.- So riesgo de correr la misma suerte que M’ijo Jelipón (Jelipe Sánchez), que recibiera los embates intolerantes y ojales de la mundialmente famosa Samantha por comentar las locuacidades de su manito Daniel cuando presi de Juchitán; se impone consignar que las irregularidades en el manejo de ese chango fueron detectadas tras una auditoría financiera con enfoque de desempeño a Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, misma que sigue en proceso de promoción a pesar de haber sido analizada. Al cierre del 2016, la ASF reportó que en el caso de Juchitán se mantienen abiertas tres promociones de responsabilidad administrativa y sancionatoria… Contra el angelito, sabedlo, tiene el organismo varias propuestas de promociones de responsabilidad administrativas pendientes de ejecutarse, porque desde el 2015, la ASF señaló que durante la gestión de Daniel Gurrión como edil de Juchitán de Zaragoza se causó un quebranto a la hacienda pública por 10 millones 962 mil pesos. Pero dice el manito del ex munícipe que a ambos les apesta la coliflor a billete y por eso no tienen necesidad de robar, porque igual que un cuate que conocen, son ricos de abolengo. Así que mi no entender…

Y AQUÍ, QUÉ PEX?- Da a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor que espera presentar antes de que termine febrero, 30 denuncias más ante la Procuraduría General de la República en contra de gasolineras por negarse a ser verificadas. Según Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Profeco, esos casos se sumarán a las seis denuncias ya presentadas ante las autoridades correspondientes. Expuso que la negativa de las gasolineras a ser verificadas “hace suponer que no están dando litros de a litro” y que actualmente personal de la Profeco integra las averiguaciones de las 30 gasolineras para presentarlas ante la PGR… La cuestión es que lo que dice el titular de la Profeco pareciera que ocurre en otro país, porque en Oaxaca ese boleto no se observa. Aquí, que se sepa, los de la Profeco nacional no se asoman; los que están en la delegación se hacen weyes o no cuentan con los implementos necesarios para revisar los dispensadores de las estaciones de servicio. Aquí te pueden dar litros de 800 ml y ni quien se entere. Y ora que nos salen que a partir de marzo el precio de la gasolina variará cada hora, ya se pueden imaginar la chinga que nos pararán esos canijos atracadores. Así que vete preparando, apenas viene lo bueno.

AGUAS CON LAS AGUAS.- Pues que me desayuno con la noticia de que el senador Benjamín Robles Montoya –“Cara Sucia” para los de confianza- se sumó al gober para buscar en unidad el progreso de la entidad oaxaqueña. Esto, dice la información, en un encuentro institucional e inédito, con 80 presidentes municipales de diferentes fuerzas políticas encabezados por el senador michoacano con acta de nacimiento en la CDMX, que acordaron trabajar en unidad con el gobernador Alejandro Murat. Por supuesto que en esa reunión no podían faltar los presis del PT, membrete del cual el “Dirty Face” es Comisionado Político… La información dice que los planteamientos que presentaron al gober son resultado de años de trabajo que ha recogido el legislador federal durante su recorrido por el estado, nutrido con las aportaciones de los actuales presis. Como una cuestión meramente política, se entiende y algunos hasta aplaudirán. Pero entrados en gastos, sabiendo la clase de sujeto que es, me cai que JD no festinaría nada. Porque ese sujeto que busca beneficiarse con este asunto, el “Cara Sucia”, no tiene palabra de honor. Está marcado por el signo de la traición y el que traiciona una vez, traiciona siempre. Entonces…

ENCUESTA DE CALDERÓN.- Empeñado en reelegirse vía su uaifa, Jelipe Calderón ordenó a Consulta Mientosky decir que el PRI cayó a la tercera posición en las preferencias ciudadanas rumbo a las elecciones del 2018, cuando apenas hace 7 meses iba de puntero, derivado del aumento al precio de los combustibles. En la encuesta del negocio de Roy Campos, “el partido que más es castigado por la situación del país es el PRI, que sufre la peor caída que se recuerde en tan corto tiempo, pasando de 20 a 13% y cayendo hasta el tercer lugar como partido político, cuando hace unos meses era el primero”… La encuestadora indicó que los puntos que pierden el tricolor y otras fuerzas políticas pasan a Morena y a quienes no declaran preferencia, por lo que en la actualidad las posiciones se colocan PAN-Morena-PRI. En donde enseñan el cobre con esta encuesta es en el planteamiento de escenarios. Dan 4 y en todos, Morena, con El Peje van a la cabeza, arriba de un 25% y el único personaje capaz de hacerle sombra, de darle batalla es doña Margot. Los priistas Osorio Chong y Videgaray, le quedan chicos. El propio Ricardo Anaya vale mandinga. Doña Margot es la buena. Con esto, sacad vosotros vuestras propias conclusiones…

LAS DEL ABUR.- Siguen los pobladores de Santa María Atzompa afectando a los capitalinos con su intransigencia. Ayer se soltaron, encabezados por ex candidatos a la presidencia municipal de ese lugar, bloqueando el paso a los vehículos de motor en cuatro sitios muy concurridos y armando un soberano desmadre. Ya me ocupé del tema lo suficiente, ora los que andan en el despiporre piden se designe a un administrador municipal, que como ya os dije, fue negociado con la Mexha. Y mientras, ayer bloquearon el Monumento a la Madre, crucero de Plaza Bella, crucero de Instituto Tecnológico y las riberas del Rio Atoyac… No quería ocuparme del asunto, pero como siguen exhibiéndolos en redes, patéticos se ven los diputados Yarith Tannos y Felipe Reyes Álvarez, al ser cuestionados sobre el contenido de la Constitución Política y no supieron que roll. No dieron una los pobrecitos. Y son “representantes de Oaxaca”. Chuladas… Integrantes del STAUO armaron desmadre ayer y lograron desalojar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Los ojales bloquearon el Bulevar Eduardo Vasconcelos, causando un embotellamiento primoroso por la zona y todo porque no le reconocen a Romualdo Toledo Ambrosio como su dirigente. ¡Que poca!, no?… ABUR.