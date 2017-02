Cambiar la estrategia

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pùblica, en México existen 190 Escuelas Normales, distribuidas a lo largo y ancho del país, en todas las entidades. Son instituciones que tiene una larga Historia. Desde su fundación han contribuido en la formación de las maestras y maestros que los niños, los jóvenes, de los medios rurales y urbanos, han necesitado para su educación y formación.

En Oaxaca operan once en las regiones y en la capital del estado. Las más antiguas son el ahora Centro Regional de Educación Normal, antes Normal Urbana Federalizada de Oaxaca y la Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulapan. Desde siempre su función ha sido la formar maestros, líderes de las comunidades; generar docentes capacitados para educar a las nuevas generaciones, preparados para su labor en las aulas.

A lo largo de su Historia la Educación Normal ha sido motivo de múltiples cambios, de reformas, de creación y aplicación de planes de estudios, en el interés de mejorarla. Hay escuelas con una larga trayectoria, de identificación y lucha con los pueblos por el respeto a sus derechos. Han sido calificadas como las mejores creaciones de la Revolución.

A pesar de los servicios y beneficios que las Normales han dado al país, las escuelas no han recibido los apoyos que necesitan y merecen. Las instalaciones no son las adecuadas, carecen de mobiliario y equipos modernos. Los catedráticos no reciben los apoyos necesarios para actualizarse. Las consecuencias no pueden ser otras que inconformidades y exigencias de atención a múltiples necesidades.

Las normas de la Reforma Educativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, apoyada y avalada por el Poder Legislativo, abrió las puertas a los egresados de las Universidades, para participar en concursos de oposición para ingresar al servicio profesional docente. Establecen que los egresados de las Normales deben evaluarse, demostrar que son idóneos para ejercer como maestros. Cancela de esta manera la asignación de plazas en forma automática, como se realizaba en el pasado. De esta manera los normalistas deben competir con los universitarios, con quienes no tienen la formación, la práctica docente.

La decisión motiva a los egresados de las Normales a manifestar su inconformidad. Esto ha pasado, sobre todo, en los alumnos de las escuelas formadoras de maestros de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y algunos otros. En la mayoría, sin opciones por ser mandato de Ley, los egresados han participado en las evaluaciones. Disputan las plazas a los universitarios, pelean por el empleo aceptando los exámenes, con la seguridad de que están preparados para hacerlo con éxito. Consideran que no vale la pena invertir tiempo y esfuerzos manifestándose en las calles, bloqueando carreteras y oficinas públicas, cerrando centros comerciales, cuando deben estar preparándose para ganar los espacios de trabajo.

En el respeto a la Ley la Secretaría de Educación Publica ha sido inflexible. Otorga plazas a partir de los resultados de los exámenes, no a quienes persisten en hacer uso de la presión para realizar excepciones. En las mesas de negociaciones de la Secciòn 22 con el gobierno del estado ha estado presente la exigencia de contratar de manera automática a los egresados. Si partimos de la información oficial, del titular del Instituto Estatal de Educación Pùblica, en Oaxaca no se han otorgado plazas con ese sistema. En los últimos exámenes participaron 900 egresados. 713 tuvieron resultados idóneos, por lo que se procede a la contratación inmediata y a la emisión de órdenes de adscripción.

Al resto, a los que no aprobaron los exámenes, no se les deja a la deriva. Se les ofrecen apoyos a través del programa “Asesor del Proyecto para el diagnostico de la exploración de habilidades”, para prepararlos para el próximo periodo de exámenes. Además se ofrece un apoyo económico, que les permita atender necesidades básicas. El propósito es no desamparar a ninguno de los calificados como no idóneos. La intención es la de estimular la preparación, capacitación e intercambio de experiencias. Cambiar el sentido de la lucha que libran. En lugar de invertir su tiempo en las acciones de presión, dedicarse a preparar los exámenes que deben superar a partir de las bases que les ha dado la escuela y de las experiencias recibidas en el proceso que no superaron.

En Michoacán funciona la estrategia. En Oaxaca debe aceptarse, aprovecharla, en lugar de mantener la esperanza de doblegar a las autoridades y violentar la Ley.

Opinión de Mario Blanhir González