Enorme molestia causó la nota que publicaron medios de circulación nacional, repetidos por otros locales, en la que se daba cuenta de la contratación de normalistas sin presentar el examen que la Ley del Servicio Profesional Docente establece para los aspirantes a plazas de maestros. La fuente que se cita es la del secretario de Trabajo y Conflictos de Primarias, que a través de un oficio solicitó a supervisores y secretarios generales de delegaciones, entregar las plantillas de personal “toda vez que se realizará la contratación de egresados de las escuelas Normales (…) hacer caso omisa de las notificaciones del IEEPO”.

La interpretación que se dio a la nota es que se otorgarían las plazas automáticas a los egresados que participaron en las movilizaciones realizadas en el transcurso de varias semanas afectando a terceros, causando afectaciones económicas, alterando la vida de la ciudad de Oaxaca y sus habitantes, además que ceder espacios de trabajo sin exámenes es parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación instaladas por el gobernador Alejandro Murat con la nueva dirigencia de la Secciòn 22.

Ante las reacciones de la sociedad, la crítica en los medios de comunicación y en las redes sociales, fue necesario que el propio gobernador aclarara los términos y condiciones para llevar a cabo la contratación. Alejandro Murat aclaró que no hay plazas automáticas, que se respeta la Ley del Servicio Profesional Docente al otorgarlas a 713 egresados que acreditaron la evaluación.

La entrega de documentación inició de inmediato de parte de los contratados, con el agregado de que los que no resultaron idóneos recibirán una beca, ayuda que les servirá para sostenerse mientras se preparan para evaluarse en el próximo periodo de contrataciones.

Ante la información que circuló en relación a estos hechos, el secretario de Educación Pùblica, Aurelio Nuño Mayer, precisó que se entregarán plazas a los normalistas evaluados, sin importar lo que diga la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que filtre la organización que ha apoyado a los egresados en el interés de no respetar las normas derivadas de la Reforma Educativa, la disposición de obtener plazas a partir de evaluaciones que determinan si son o no aptos para ejercer como maestros.

La organización “Mexicanos Primero”, que ha sido la piedra en el zapato de la Coordinadora, pidió a las autoridades educativas aclaraciones sobre la información que tuvo como punto de origen a la CNTE. Agrega que la Ley es clara, de aplicación obligatoria y sin excepciones en todo el país. Para obtener la plaza se debe aplicar la evaluación para garantizar la idoneidad y capacidad necesaria. Enfatiza que ninguna autoridad tiene la facultad de hacer excepciones, porque violenta el derecho humano a recibir una educación de calidad.

Las filtraciones, los rumores, sobre los resultados de mesas de negociación con la Secciòn 22, con la CNTE, dan lugar a la sospecha de que se realizan convenios al margen de las normas y que como resultado de presiones y chantajes las autoridades ceden a las demandas que se presentan y discuten, violentando la Ley. Esto bien podría terminar si las reuniones entre el gobernador, autoridades y dirigencia sindical, fuesen abiertas, con la asistencia de observadores, de reporteros, de miembros de la sociedad civil. De cara a la sociedad podrían escucharse los argumentos, conocer las demandas planteadas y las respuestas que se den apegadas a la Ley. Los encuentros a puerta cerrada, en lo oscurito, generan sospechas.

Es necesaria la transparencia por ser un derecho de los ciudadanos, un derecho democrático que hasta ahora está ausente. Sin transparencia surgen los rumores. Hacen acto de presencia las sospechas de que los funcionarios ceden a cuanta demanda de presenta con tal de “resolver” los problemas y concluir los conflictos. En toda negociación entre el gobierno y las organizaciones está en juego el respeto a la Ley, la garantía de hacer uso eficiente de los recursos públicos. En este caso están en juego los intereses de las niñas y niños que tienen derecho a una educación de calidad garantizada por maestros preparados, capaces; por personas idóneos para ejercer la docencia y no improvisados que obtienen plazas por la vía de la presión y el chantaje.

La certeza de que se respeta la Ley no se sustenta con solo declaraciones de los funcionarios. Las experiencias han confirmado que los hechos desdicen las afirmaciones. Con transparencia no se violenta la Ley, no hay lugar a anteponer los intereses de grupos, a los de la sociedad.

Opinión de Mario Blanhir González