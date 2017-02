La banda argentina Soda Stereo lanzó en la madrugada de este jueves En el séptimo día, versión de uno de sus éxitos más recordados y adelanto de su próximo álbum, que estará integrado por los temas del espectáculo que la compañía canadiense Cirque du Soleil (Circo del Sol) estrenará en marzo basado en sus canciones.

La revisión del tema, que fue publicado originalmente en el álbum Canción Animal (1990), es definida por la discográfica Sony Music como “una obra completamente nueva” pero “con un aire diferente” que se siente desde el inicio con una toma inédita de la voz de Gustavo Cerati, cambios en el sonido de las guitarras y el añadido, al final, de un fragmento de Zoom, incluido en Sueño Stereo (1995).

En una nota de prensa, Sony señaló que, al igual que el resto del disco, bautizado con el nombre de SEP7IMO DÍA, este primer corte fue producido por Zeta Bosio y Charly Alberti.

Junto a Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, fueron los integrantes de la mítica formación, que estuvo en activo entre 1982 y 1997 -con una breve vuelta en 2007- y fue artífice de éxitos como De música ligera, Persiana americana, La ciudad de la furia y Juegos de seducción.

El primer single, que ya se puede disfrutar en plataformas digitales, añade la discográfica, es “la mejor muestra del concepto detrás del nuevo álbum”, coproducido por Adrián Taverna, mezclado por Gustavo Borner en Estados Unidos y formado por diferentes versiones de los éxitos más emblemáticos.

Para esta nueva publicación, se digitalizaron y restauraron las cintas originales y se abrieron las pistas para trabajar en las nuevas versiones, lo que permite que se encuentren en las mezclas finales, entre otros, hallazgos en vivo y fragmentos de las canciones originales.

El show de Circo del Sol SEP7IMO DÍA – No descansaré se estrenará en Buenos Aires el próximo 9 de marzo y será la primera vez que la compañía canadiense ponga en escena un espectáculo basado en una banda musical del perfil de Soda Stereo, después de hacerlo con Love, de The Beatles, y One y The Immortal World Tour, de Michael Jackson.

Tanto Bosio como Alberti se volcaron en el proyecto, que tras su arranque en Argentina prevé continuar de gira por Costa Rica, México, Chile y Estados Unidos, entre otros países americanos en los que la banda causó furor en las décadas de 1980 y 1990.

Con información de Excélsior