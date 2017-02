Con el transcurso del tiempo y el crecimiento exponencial de la corrupción en México, el aumento de la impunidad, abuso y arbitrariedad generalizada, los sindicatos de empleados o trabajadores que desde su fundación y mediados del siglo cumplieron con la noble función de defender y hacer valer los derechos de obreros y empleados, defendiéndolos por medio de huelgas o demandas de los abusos de sus patrones, procurando mejorar sus salarios y calidad de vida por medio de equitativos contratos colectivos de trabajo amparados en la Ley Federal de Trabajo, actualmente se han transformado en mafias, hordas o pandillas de delincuentes que venden protección a empresarios y comerciantes, derechos de piso a vendedores ambulantes, intimidando con golpeadores y matones a quienes con cumplen con sus ilegales exigencias o no contratan a la otrora Confederación de Trabajadores de México (CTM) para realizar obras, comprar materiales de construcción o transportar objetos.

En Oaxaca ningún particular o el mismo gobierno puede construir algún edificio o infraestructura, si no es con autorización de la CTM, no se pueden comprar camiones de grava o arena si no es de los golpeadores de la CTM, quienes ya no son obreros o empleados, sino dueños de flotillas de camiones materialistas, patrones o amos que explotan y humillan a sus choferes y empleados, obligándolos incluso a golpear gente, cerrar calles, secuestrar carreteras y ocupar o eliminar cualquier obra en construcción si no se acatan sus exigencias. Los sindicatos, si bien en un principio cumplieron con ciertas expectativas de los trabajadores, hoy son grupos que se dedican a proteger intereses, enriquecer al secretario general y demás líderes de su comité directivo, heredar o vender plazas de trabajo, solapar violaciones a las obligaciones de labor y amedrentar al gobierno o particulares, aliarse con políticos prometiéndoles votos grupales o colectivos, en una relación mafiosa que solo puede existir porque en México no se respeta la fanfarroneada constitución, porque los intereses de grupo, los sindicatos y el crimen organizado son más crueles y poderosos que las inútiles autoridades, de las que se espera hagan cumplir la ley, no coludirse con sindicatos mafiosos como el de la CTM, que con su lema: “Unión y Protección Mutua” protegen sus intereses violando el libre mercado y libre empresa, porque únicamente los patrones de la CTM tienen el privilegio de monopolizar y vender.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez