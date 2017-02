Shigeru Miyamoto, creador de Mario y The Legend of Zelda, ha revelado en una entrevista con el portal Game Informer el apellido de Link.

Según miyamoto, el apellido del personaje es Link, por lo que su nombre completo sería Link Link.

La realidad es que no sabemos si se trata de una broma en referencia a la película de actores reales de Super Mario Bros., donde se decía que el apellido de Mario y Luigi era Mario.

En palabras resumidas, el chico verde que protagoniza los videojuegos de Zelda se llama Link Link y como curiosidad, también se reveló que el personaje no tiene familia.

Recuerda que The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzará el 3 de marzo para Wii U y Nintendo Switch.

Con información de YSUG