Conductores de unidades de las empresas Sociedad Cooperativa de Transportes Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca, emplazaron a huelga para el próximo 20 de marzo a las 08:00 horas, en caso de que no logren acuerdos con la parte patronal.

El representante Alejandro González Forastieri, indicó que están demandando que se actualice el contrato colectivo de trabajo, ya que tienen que pagar cuotas para el mantenimiento de los camiones y el combustible, y el resto de la cuota diaria que obtienen se queda de su salario.

No tienen prestaciones laborales, no se les paga el séptimo día, no se les retribuye de acuerdo a lo que trabajan, por lo cual esperan tener acuerdos con la parte patronal para evitar una huelga, pues sólo desean tener beneficios laborales ya que no tienen prestaciones.

Con información de Iván Castellanos