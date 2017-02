Mantener ordenado el contenido es una buena idea para ahorrarnos tiempo en las búsquedas y dado que WhatsApp es el software de mensajería más utilizado a nivel mundial, nunca está de más conocer algunos trucos para organizarse lo mejor posible, tanto en términos de mensajes de texto como de contenido audiovisual, datos o memoria de almacenamiento del móvil.

MARCA UN MENSAJE COMO FAVORITO

Los mensajes guardados como favoritos tienen su propio apartado, por lo que es una opción genial para almacenar datos de especial interés.

Basta con que mantengas pulsado sobre el mensaje que quieres destacar para seleccionarlo. Tanto en iOS como Android tienes que buscar una estrella para guardarlo: en iOS, está en el recuadro negro que sale tras mantener pulsado el mensaje; en Android, la estrella se sitúa en la parte de arriba del chat.

Una vez guardado el texto, si quieres leerlo, tendrás que ir al chat de la persona o grupo en cuestión, pulses sobre su nombre/número de teléfono para acceder a su información de contacto y selecciones Mensajes destacados.

ARCHIVA CONVERSACIONES

Para archivar una conversación en iOS tan solo hay que ir a la pestaña con todos los chats, deslizar la conversación en cuestión hacia la izquierda y darle al botón de “Archivar”. El chat volverá a estar en tu lista cuando se retome la conversación (tanto si hablas tu como si lo hace la otra persona), pero se puede consultar deslizando hacia abajo en la pestaña general y pulsando en “Chats archivados”.

En Android, en lugar de deslizar, tienes que mantener pulsado sobre la conversación para seleccionar el icono “Archivar chat” en el menú superior. Al igual que en iOS, cuando alguien te escriba volverá a aparecer en la pestaña general. Para acceder a los chats archivados tendrás que buscar el nombre del grupo o contacto en la barra de búsqueda (icono de la lupa)

NO GUARDES AUTOMÁTICAMENTE NINGÚN ARCHIVO

WhatsApp tiene un peligro, que es que si no le dices otra cosa, descarga de forma automática todos los archivos que te envíen (fotos, vídeos, audios), de manera que tu almacenamiento se puede llenar muy rápido de cosas que no te interesan o se puede quedar a cero tu tarifa de datos.

Para ello, ve a Ajustes/Configuración > Uso de datos y selecciona cuándo quieres que descarguen las cosas en función de la conexión que tengas en cada momento. Lo mejor para mantener organizada la sección de multimedia de cada conversación es que no descargues si no es de forma manual, así te aseguras de que de verdad quieres tener ese contenido almacenado.

EXPORTA LAS CONVERSACIONES

Puede que necesites enviarte un chat de WhatsApp al correo electrónico porque contenga información de vital importancia. El servicio de mensajería da la opción para que lo hagas lo más rápido y simple que puedas para mantener siempre tus conversaciones y tus datos organizados.

Lo primero que tienes que hacer es abrir el chat que quieras enviar. En Android, tienes que pulsar los tres puntos verticales > Más > Enviar chat por correo. Introduces los datos de redacción/destinatario y listo, se enviará un mensaje con un archivo en formato .txt.

En iOS, hay que pulsar sobre el nombre del contacto o grupo, bajar hasta el final de la pantalla que sale y seleccionar Exportar Chat. Puedes enviarlo por correo igual que en Android, seleccionando la ‘app’ de correo y rellenando los campos, pero también permite copiarlo al bloc de notas, entre otras opciones.

CREA ACCESOS DIRECTOS A LOS CHATS

Esta función solo esté disponible en Android. En lugar de tener que abrir la aplicación, buscar el chat, abrirlo y escribir, se genera un icono en la pantalla principal del teléfono, como si fuera una ‘app’ independiente con la fotografía de perfil que tenga esa persona o grupo, que con solo tocar abre directamente esa conversación. Con esta herramienta puedes tener a mano y organizados en una pantalla del teléfono tus chats más utilizados.

Para crear un chat directo, tienes que ir a la conversación en cuestión y pulsar sobre los tres puntos verticales de arriba a la derecha. En el desplegable pulsa en Más > Crear acceso directo y ya lo tendrás hecho.

MARCA MENSAJES COMO LEÍDOS O NO LEÍDOS

Se puede utilizar tanto para volver a una conversación que tienes pendiente pero no te ha dado tiempo a contestar (así no se te olvida) como para ignorar una conversación que sabes de antemano que no te va a interesar, por ejemplo. Lo uses como lo uses, ten claro que por mucho que tu marques algo como leído o no, la otra persona o grupo no se verá afectado por tu cambio.

En iOS, ve a la pestaña general de chats y desliza hacia la derecha una conversación para que te salga el botón de leído o no leído (según tengas mensajes o no pendientes, saldrá un cartel determinado). En Android, en lugar de hacer la acción de deslizar, hay que mantener un chat pulsado durante unos segundos hasta que salgan las opciones.

HAZ UNA COPIA DE SEGURIDAD

WhatsApp, guarda cada día y de forma automática los mensajes enviados y recibidos en la aplicación. Ese historial se almacena en la memoria de tu teléfono móvil o en Google Drive (Android) y en iCloud (iOS) para poderlo descargar si te cambias de teléfono móvil o si restableces de fábrica el que tienes. Es una opción pensada para no perder nunca las conversaciones – quién sabe si en un futuro necesitarás algo de ellas –

Para hacer una copia de seguridad de forma manual, debes ir a Ajustes/Configuración > Chats > Copia de seguridad/Respaldo de chats (Android/iOS) > Guardar/Realizar respaldo ahora.

