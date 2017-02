Un artículo diario

En lugar del CONCURSO de jilgueros, como el que se acaba de realizar en OAXACA, para CONMEMORAR el CENTENARIO de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de ciudadano oaxaqueño con DOS GRADOS NORMALISTAS, el primero obtenido en la Escuela Normal Urbana Mixta Federalizada de Oaxaca y el segundo en la Escuela Normal Superior de México, complementados por estudios superiores realizados en el extranjero, como premio a DOS BECAS ganadas en concurso nacional…y otros estudios del ramo educativo, hoy me permito presentar mi PROPUESTA, para que durante cada CICLO ESCOLAR se LEA un ARTÍCULO de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada tercer día; es decir, TERCIADITO para que no canse, sobre todo a los maestros. En los días restantes, de los DOSCIENTOS que se señalan a nivel nacional como OBLIGATORIOS en el CALENDARIO ESCOLAR, se le debería dar una pasadita, también, a la Constitución Política del Estado de Oaxaca. MUCHOS oaxaqueños ignoran, NO solamente el contenido de ambos documentos de enorme importancia, sino que inclusive desconocen su existencia o si acaso han escuchado alguna vez en su vida sus títulos. Un PUEBLO que desconoce las LEYES que lo rigen, jamás podría cumplir con sus OBLIGACIONES ciudadanas y menos puede exigir sus DERECHOS. Cómo se le puede exigir a los “gobernantes” que RESPETEN las GARANTÍAS INDIVIDUALES si ni siquiera las hemos leído en la primera parte de nuestra CONSTITUCIÓN. Y de qué manera vamos a UNIRNOS en defensa de nuestra nación si tampoco tenemos en mente el CONCEPTO de NACIÓN. Sobre todo que en el país hay un sinnúmero de REGIONES, CULTURAS, LENGUAS, TRADICIONES…Pero aún hay algo peor. Por la CARENCIA de una IDENTIDAD NACIONAL, que se FUNDAMENTARA en nuestra HISTORIA, en las leyes, en el conocimiento de nuestra HISTORIA PATRIA, su Geografía, sus bellezas naturales, SUS PROBLEMAS socio-económicos-políticos-linguísticos…nuestros jóvenes actuales dedican su tiempo a IMITAR y admirar todo lo EXTRANJERO. Un ejemplo nada más: las chicas se esmeran en pintarse el cabello de algún tono RUBIO y a jugar con su teléfono “celular”. Sabemos de antemano, que en la mayoría de los hogares mexicanos NO hay libros ni se fomenta el hábito de la LECTURA. Es , entonces, la ESCUELA, donde los niños y los jóvenes (desde luego de ambos sexos) DEBEN tener la oportunidad de recibir una EDUCACIÓN INTEGRAL, en la cual deben incluirse los conceptos de identidad personal, identidad nacional, nacionalidad, democracia, responsabilidad, CIUDADANÍA…por lo tanto, debemos empezar porque en las AULAS se LEAN durante el ciclo escolar, UNO a UNO, desde los grados QUINTO y SEXTO de primaria…la CONSTITUCIÓN POLÍTICA de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y la CONSTITUCIÓN de su ESTADO. Desde luego NO es ésta la única propuesta que tendríamos para bien de los escolares y de México. Ojalá que algún día tengamos en nuestro ESTADO, autoridades que se preocupen realmente por la EDUCACIÓN de nuestra niñez y juventud. Sería el camino seguro para superar muchos de nuestros REZAGOS ANCESTRALES.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García