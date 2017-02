‘Layín’ va por gubernatura de Nayarit

El alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, presentó su registro ante el Instituto Estatal Electoral como aspirante a gobernador por la vía independiente.

Al ritmo de banda y el corrido de Nayarit, decenas de ciudadanos de los 20 municipios, líderes sociales y ex militantes priistas, entre ellos Filiberto Delgado Sandoval, jefe de asesores del ex gobernador Ney González Sánchez, acompañaron a Ramírez Villanueva a su registro.

El aún presidente municipal San Blas presentó su documentación ante el Instituto Estatal Electoral y en 48 horas se dará la resolución sobre la acreditación de la candidatura debido a un error en la clave de su credencial de elector.

Ramírez Villanueva negó tener antecedentes penales que impidan su postulación.

“No tengo contrincante político, no tengo enemigos, que investiguen mi pasado”, aseguró.

En las elecciones del próximo 4 de junio en Nayarit se renovará la gubernatura, 20 alcaldías y 30 escaños en el Congreso local.

De acuerdo con los requisitos de las autoridades, los aspirantes a la candidatura a la gubernatura por la vía independiente deberán reunir el 2 por ciento del padrón electoral.

Este martes, el Cabildo analizará la solicitud de licencia del alcalde de San Blas.

Durante su administración en San Blas, Ramírez Villanueva ha protagonizado varios escándalos, desde levantarle el vestido a una mujer que bailaba con él, gastar millones de pesos en los festejos de su cumpleaños y ser tan dadivoso, al regalar dinero a quienes se encontraban en las fiestas y ferias de los municipios a las que acudía.

El último de sus regalos fue un coche, el cual obsequió a Rubí Ibarra García, quien se hizo famosa en redes sociales tras un video en el que sus padres hacían una invitación a sus XV años.

Fue el propio alcalde de San Blas el que condujo el vehículo hasta La Joya, en San Luis Potosí, donde se realizó la fiesta el pasado 26 de diciembre.

Durante los festejos de su cumpleaños 44, el alcalde le levantó el vestido a una mujer con la que bailaba en el escenario mientras la banda El Recodo interpretaba uno de sus temas. A la fiesta invitó a 50 mil personas y tuvo un costo de 15 millones de pesos, pero Layín aseguró que solo pagó 250 mil pesos porque el resto fue costeado por sus amigos.

En junio de 2014 captó los reflectores cuando en un acto de campaña para buscar por segunda vez la alcaldía de San Blas declaró que había robado “poquito” del erario durante su gestión como presidente municipal.

“Han dicho que robé mucho dinero, sí robé pero poquito porque no había dinero. Han dicho mis adversarios que me robé 120 ó 150 millones de pesos, ustedes lo saben compañeros, las presidencias están bien pobres, no hay dinero. Ojalá hubieran estado los 150 millones haber sino me los llevo, esos mismos los hubiera hecho de pura obra pública”, dijo en esa ocasión.

El más reciente de los escándalos fue en su último cumpleaños, para el que organizó una gran fiesta en la que estuvo presente Julión Álvarez y Maribel Guardia, quien incluso pidió a los presentes que no dejaran solo a Layín, pues pronto se lanzaría para la gubernatura.

El propio alcalde de San Blas aseguró en el evento que el 4 de junio aparecería en las boletas electorales.

En medio de todo esto, el Órgano de Fiscalización Superior investiga presuntas desviaciones de recursos en el ayuntamiento de San Blas del ejercicio fiscal 2008-2011 durante el gobierno de Hilario Ramírez bajo las siglas del PAN.

La ex tesorera de San Blas, Argelia Ramírez Cruz fue inhabilitada 11 años para desempeñar cualquier cargo, derivado de auditorías del 2011 y se procedió a interponer denuncia penal en su contra.

El auditor general, Roy Rubio Salazar, indicó que el Órgano de Fiscalización Superior prepara otros procedimientos penales en contra de servidores públicos por malos manejos de los recursos del erario público.

Con información de Agencias