El viernes, eclipse de luna

De los cuatro eclipses que ocurrirán este año, de Sol y Luna, el primero, este viernes 10 de febrero será visible en Oaxaca, en especial desde el Observatorio Astronómico Municipal, donde en coincidencia y alineación cósmica se celebrará a las 18 horas el 44 aniversario de la fundación de las instalaciones astronómicas de Oaxaca, inaugurándose el mismo día una magnífica exposición de fotografías siderales logradas por Gabriel Santos León y Filiberto Cruz Zavaleta.

El Eclipse de Luna de este viernes 10 ocurrirá cuando la Luna Llena en casi perfecta alineación entre el Sol y la Tierra, al salir por el horizonte se introduzca en la penumbra que genera nuestro planeta al bloquear la luz del Sol que incide sobre la Luna, que por no estar exactamente en línea no entrará en la sombra o umbra, y en consecuencia no desaparece ni se ven fases de oscuridad de eclipses totales o parciales, únicamente de penumbra, porque nuestro satélite exclusivamente disminuirá su intenso brillo de plenilunio mostrando paulatinamente un aspecto de opacidad como un velo que poco a poco la apagara, facilitando y mejorando su observación telescópica, porque al no brillar intensamente como todos los plenilunios, el eclipse penumbral equivale a que se acople un filtro óptico para observar mejor, porque cuando es Luna Llena como el 10 de este mes, en la superficie lunar no hay sombras, ninguna montaña, cordillera o cráter produce oscuridad o negrura en el suelo de la Luna y así no hay contrastes ni diferencias luminosas, solo una invariable blancura sin matices, que el viernes en ocasión del eclipse penumbral de Luna, por la interposición de la Tierra disminuirá, mostrando un aspecto de media luz.

Después del eclipse de este 10, también en febrero, el día 26 sucederá un eclipse anular de Sol que únicamente se podrá observar en Sudamérica y África; posteriormente, el 21 de agosto volverá a verse otro eclipse de Sol, que en Oaxaca será visible como parcial, cubriendo para nosotros la Luna solo la mitad del Sol. (Este eclipse total de Sol será visible únicamente de forma total en EU). Concluyendo el año con la única Súper Luna de 2017 el 3 de diciembre. Iniciando la temporada de eclipses 2017, este viernes 10, desde las 17 horas comenzarán las actividades de celebración del Aniversario XLIV del Observatorio y la observación del eclipse penumbral de Luna, como siempre desde hace 44 años, con entrada libre y gratuita.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez