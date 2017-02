Las instantáneas del momento en el que Nick Janevski le pidió matrimonio a Austin McMillan no dejan lugar a dudas de la sorpresa que supuso para Celine Dion, testigo del romántico trance.

La cantante canadiense vivió uno de esos momentos únicos en la vida en la que una pareja de fans se comprometen con ella como madrina, justo antes de su actuación del pasado viernes en el Caesar Palace de Las Vegas.

La novia de 24 años aseguró que ni ella ni Dion sabían de las intenciones de Nick. “Ni siquiera dije que sí… porque durante dos minutos estuve totalmente sorprendida.

Miré a Celine Dion y luego las dos la miramos… solo lo besé”, apuntó la joven a BuzzFeed News.

Pero el momento no fue tan espontáneo, ya que el prometido fue el entrenador personal del manager de la diva musical y pudo concertar el encuentro con el equipo de la artista de 48 años.

La intérprete de My Heart Will Go On no pudo contener la emoción y se ve en su expresión y en su bendición conmovedora que no estaba al tanto de lo que iba a suceder.

“Espero que tengas un matrimonio tan largo y feliz como el que tuve con mi esposo”, les dijo Celine a los tortolitos.

Dos días después de este romántico encuentro se cumplió el primer aniversario de la muerte de René Angélil, con el que Dion estuvo casada 21 años y tuvo tres hijos.

Con información de Excélsior.